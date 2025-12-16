Экс-глава Гагаузии Влах призвала к консолидации общества

КИШИНЕВ, 16 дек - РИА Новости. Экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах Экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах призвала к консолидации общества ради возможности развития страны и предложила для этого создать "Великое национальное обязательство", где были бы отражены "вековые ценности" народа Молдавии.

Влах отметила, что ненависть, посеянная некоторыми политиками в ходе предвыборной кампании в парламент, продолжает себя проявлять, и молдавское общество, как никогда ранее, расколото по политическим и по многим другим критериям. Тем не менее, политик считает, что еще не всё потеряно и у республики есть шанс на будущее.

"Первым шагом в этом направлении — и условием для него — является консолидация общества. Чтобы сделать первые серьезные шаги к укреплению общества, нам следует акцентировать внимание на том, что нас объединяет. А таких вещей множество — начиная с вековых ценностей нашего народа, которые разделяют большинство граждан, и заканчивая общими стремлениями жить в мире и благополучии. Все эти ценности должны найти отражение в Великом национальном обязательстве, которое должны взять на себя как политики, так и важные общественные структуры — включая творческие и профессиональные союзы, религиозные общины, различные сообщества", - написала Влах в своем блоге.

По ее словам, реализацию этой масштабной национальной инициативы должен взять на себя Народный комитет, созданный по инициативе самих граждан. "Это сразу исключит любые спекуляции и интерпретации о возможных политических интересах. Именно на этой платформе должно быть разработано упомянутое выше национальное обязательство, которое затем пройдет широкие общественные обсуждения, станет предметом национальной информационной кампании, а затем будет подписано всеми политическими и гражданскими структурами, которые берут на себя обязательство укреплять молдавское общество", - подчеркнула Влах.

Политик подчеркнула, что если эта идея не получит продолжения в том формате, в котором она предлагает, то потребуется найти альтернативные решения, чтобы главная цель — укрепление общества — была реализована.

По итогам парламентских выборов в Молдавии , состоявшихся 28 сентября, голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" президента Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы — 49,8%. Правящая партия получила перевес за счёт голосов молдавской диаспоры в Европе , тогда как оппозиция победила внутри страны.