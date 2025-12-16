Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава Гагаузии Влах призвала к консолидации общества - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/obschestvo-2062403920.html
Экс-глава Гагаузии Влах призвала к консолидации общества
Экс-глава Гагаузии Влах призвала к консолидации общества - РИА Новости, 16.12.2025
Экс-глава Гагаузии Влах призвала к консолидации общества
Экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах призвала к консолидации общества ради возможности развития страны и предложила для... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T15:29:00+03:00
2025-12-16T15:29:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
россия
ирина влах
евгения гуцул
sputnik молдова
московский комсомолец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975336853_0:119:1302:852_1920x0_80_0_0_1f820e4c04cca0e80541eecdc67ebfa3.jpg
https://ria.ru/20251216/vlasti-2062383822.html
https://ria.ru/20251123/moldaviya-2056617318.html
https://ria.ru/20251215/moldavija-2062174374.html
молдавия
гагаузия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975336853_43:0:1238:896_1920x0_80_0_0_7eb9e8d811cae677038e965087cf7e59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, россия, ирина влах, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Ирина Влах, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Экс-глава Гагаузии Влах призвала к консолидации общества

Экс-глава Гагаузии Влах призвала к консолидации общества ради развития страны

© Sputnik / Maxim TopalИрина Влах
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Sputnik / Maxim Topal
Ирина Влах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 16 дек - РИА Новости. Экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах призвала к консолидации общества ради возможности развития страны и предложила для этого создать "Великое национальное обязательство", где были бы отражены "вековые ценности" народа Молдавии.
Влах отметила, что ненависть, посеянная некоторыми политиками в ходе предвыборной кампании в парламент, продолжает себя проявлять, и молдавское общество, как никогда ранее, расколото по политическим и по многим другим критериям. Тем не менее, политик считает, что еще не всё потеряно и у республики есть шанс на будущее.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Молдавская оппозиция предпредила власти о возможном кризисе
14:28
"Первым шагом в этом направлении — и условием для него — является консолидация общества. Чтобы сделать первые серьезные шаги к укреплению общества, нам следует акцентировать внимание на том, что нас объединяет. А таких вещей множество — начиная с вековых ценностей нашего народа, которые разделяют большинство граждан, и заканчивая общими стремлениями жить в мире и благополучии. Все эти ценности должны найти отражение в Великом национальном обязательстве, которое должны взять на себя как политики, так и важные общественные структуры — включая творческие и профессиональные союзы, религиозные общины, различные сообщества", - написала Влах в своем блоге.
По ее словам, реализацию этой масштабной национальной инициативы должен взять на себя Народный комитет, созданный по инициативе самих граждан. "Это сразу исключит любые спекуляции и интерпретации о возможных политических интересах. Именно на этой платформе должно быть разработано упомянутое выше национальное обязательство, которое затем пройдет широкие общественные обсуждения, станет предметом национальной информационной кампании, а затем будет подписано всеми политическими и гражданскими структурами, которые берут на себя обязательство укреплять молдавское общество", - подчеркнула Влах.
Политик подчеркнула, что если эта идея не получит продолжения в том формате, в котором она предлагает, то потребуется найти альтернативные решения, чтобы главная цель — укрепление общества — была реализована.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
По итогам парламентских выборов в Молдавии, состоявшихся 28 сентября, голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" президента Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы — 49,8%. Правящая партия получила перевес за счёт голосов молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция победила внутри страны.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В Молдавии идет намеренная нацификация общества, заявил глава "Победы"
Вчера, 16:27
 
В миреМолдавияГагаузияРоссияИрина ВлахЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала