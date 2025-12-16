Экс-глава Гагаузии Влах призвала к консолидации общества

КИШИНЕВ, 16 дек - РИА Новости. Экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах призвала к консолидации общества ради возможности развития страны и предложила для этого создать "Великое национальное обязательство", где были бы отражены "вековые ценности" народа Молдавии.
Влах отметила, что ненависть, посеянная некоторыми политиками в ходе предвыборной кампании в парламент, продолжает себя проявлять, и молдавское общество, как никогда ранее, расколото по политическим и по многим другим критериям. Тем не менее, политик считает, что еще не всё потеряно и у республики есть шанс на будущее.
"Первым шагом в этом направлении — и условием для него — является консолидация общества. Чтобы сделать первые серьезные шаги к укреплению общества, нам следует акцентировать внимание на том, что нас объединяет. А таких вещей множество — начиная с вековых ценностей нашего народа, которые разделяют большинство граждан, и заканчивая общими стремлениями жить в мире и благополучии. Все эти ценности должны найти отражение в Великом национальном обязательстве, которое должны взять на себя как политики, так и важные общественные структуры — включая творческие и профессиональные союзы, религиозные общины, различные сообщества", - написала Влах в своем блоге.
По ее словам, реализацию этой масштабной национальной инициативы должен взять на себя Народный комитет, созданный по инициативе самих граждан. "Это сразу исключит любые спекуляции и интерпретации о возможных политических интересах. Именно на этой платформе должно быть разработано упомянутое выше национальное обязательство, которое затем пройдет широкие общественные обсуждения, станет предметом национальной информационной кампании, а затем будет подписано всеми политическими и гражданскими структурами, которые берут на себя обязательство укреплять молдавское общество", - подчеркнула Влах.
Политик подчеркнула, что если эта идея не получит продолжения в том формате, в котором она предлагает, то потребуется найти альтернативные решения, чтобы главная цель — укрепление общества — была реализована.
По итогам парламентских выборов в Молдавии, состоявшихся 28 сентября, голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" президента Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы — 49,8%. Правящая партия получила перевес за счёт голосов молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция победила внутри страны.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.