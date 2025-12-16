НТВ: 10 лет перемен к лучшему

В 2025 году наступает 10 лет, как у НТВ появился новый путь и новая команда во главе с генеральным директором НТВ Алексеем Земским, главным редактором Александрой Кошарницкой, генеральным продюсером Тимуром Вайнштейном, исполнительным директором Ильёй Ситковским, главным технологом канала Андреем Друккером. Телеканал изменил лицо, обновил программную сетку, запустил популярные сериалы и шоу и даже завершил строительство технопарка НТВ. РИА Новости вспоминает, как это было.

НТВ – второй по популярности телеканал в России

Вот уже 4 года как НТВ поднялся с 3-го на 2-е место с долей 10,3% среди всех телеканалов России и продолжает расти. Новая команда телеканала органично сохранила и обновила часть брендов, запущенных ранее – такие, как "Сегодня", "Итоги", "Центральное телевидение", "Следствие вели…", "Своя игра", "Квартирный вопрос" и многие другие. Но при этом запустила несколько десятков новых программ и шоу, а также около 30 новых сериальных франшиз.

"Новости – наша профессия" – именно этот слоган вспоминаешь, когда включаешь новости НТВ. Команда НТВ работает в режиме круглосуточного новостного канала. Ежедневно производится 39 выпусков, а максимальная суточная длительность прямого вещания составляет 15 часов. Линейку новостных брендов НТВ пополнили "Итоги недели" с Владимиром Чернышёвым, "Место встречи" с Андреем Норкиным и Иваном Трушкиным, "Своя правда" с Романом Бабаяном, "Поздняков", "Сегодня в Москве" (с января 2021 года).

"Итоги недели" и "Центральное телевидение" стали безусловными информационными хитами НТВ. Оба проекта входят в топ лучших итоговых информационно-аналитических программ. Этот сезон "Центральное телевидение" начало в новом Технопарке НТВ, в полностью модернизированной студии площадью 600 м² с усовершенствованными технологиями вещания, дополненной реальностью и ИИ-помощником GigaChat от Сбера: в каждом выпуске он помогает команде проекта разбираться в любой теме, решать сложные задачи и получать ответы на широкий спектр вопросов. Также из этой высокотехнологичной студии-трансформера выходят "Итоги недели". Из второй 600-метровой студии с мгновенным изменением декораций выходят "Место встречи" и "Своя правда". Из двух студий новостей площадью 200 и 400 м² выходят в эфир программы "Сегодня" и "ЧП". Таким образом, четыре из семи высокотехнологичных современнейших студий в новом Технопарке обеспечивают беспрерывное вещание информационных и общественно-политических программ НТВ.

Как стать суперканалом

Первым развлекательным шоу, которое НТВ запустил в новом формате, стал "Ты супер!" – международный вокальный конкурс для детей, оставшихся без попечения родителей. Проект до сих пор пользуется популярностью, осенью прошёл девятый сезон. В нём приняли участие 50 конкурсантов из России, Абхазии, Беларуси и Грузии. За девять лет участниками проекта стали более 600 ребят из 18 стран. Выпускники "Ты супер!" – частые гости различных детских музыкальных конкурсов и фестивалей, среди которых – "Детское Евровидение", "Детская Новая волна", "Добрая волна", "Спасская башня", "Оперение" и другие. На базе проекта работает Благотворительный фонд "Ты супер!", из которого всем полуфиналистам и финалистам проекта выплачиваются стипендии до достижения совершеннолетия. В копилке проекта 27 наград престижных конкурсов и премий, включая ТЭФИ и ТЭФИ Kids.

Другой значимый проект – "Квартиник Маргулиса на НТВ" – музыкальное шоу "для своих", в котором 100% живой звука и 1000% душевности. В этом году проект широко отметил свою 10-летие большим концертом на 18 тысяч человек в LiveArena.

А в 2020-м на всю страну прогремело шоу "Маска", став лучшим музыкальным шоу последних 12 лети лучшей развлекательной программой последних 9 лет на всём российском телевидении (по данным Mediascope).

Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ: "Секрет успеха "Маски" в том, что в ней соединились идея, понятная любой аудитории, герои, которых раньше не было, детективная интрига и проработка каждого номера как отдельного шоу. Мы запустили "Маску" в 2020-м, и проект сразу стал хитом – и в эфире, и в медийном поле, и "в народе" – везде можно было услышать, как люди обсуждают, кто скрывается под маской. Наше шоу не похоже ни на что другое – оно сочетает музыку, загадку и в какой-то степени театр. Благодаря в том числе этому проекту мы видим, как изменился имидж канала. Среди аудитории, особенно молодой, прослеживается такой месседж: когда ты называешь "НТВ", то вместо "скандалы, интриги, расследования" в свой адрес ты слышишь: "Значит вы точно знаете, кто скрывается под маской?""

В том же году НТВ объявил о запуске ремейка нулевых "Ты – суперстар!" – "Суперстар!", а весной 2024 библиотека НТВ пополнилась спин-оффом этого проекта – "ВИА Суперстар!". Главные герои обоих шоу – артисты, пик популярности которых пришёлся на 80-90-е и нулевые: они пропали со всех экранов, но вернулись, чтобы вновь заявить о себе и доказать, что они – настоящие суперстары.

Ещё одно развлекательное шоу-долгожитель – "Шоу Аватар", высокотехнологичный проект впервые вышел в эфир НТВ в 2022 году. Благодаря технологиям захвата движения участники проекта могут спрятаться за любым цифровым обликом, изменить свой голос до неузнаваемости и спеть песни своей мечты. Прямо сейчас на НТВ идёт четвёртый сезон "Аватара", а 1 января зрители смогут посмотреть невероятный финал.

Этой осенью к шоу-долгожителям прибавился новый вокальный конкурс "Браво! Бис!", в котором встретились победители, финалисты и просто яркие герои самых популярных музыкальных шоу страны: они вернулись на сцену, чтобы перезапустить свою карьеру, напомнить всем, на что они способны и побороться за любовь зрителей и звание победителя.

От криминала к мультижанровым сериалам

Помимо информационного вещания визитной карточкой НТВ всегда были криминальные сериалы. НТВ не начал производить мелодрамы, но значительно расширил жанровую линейку, сохраняя остросюжетность. Появились такие исторические проекты, как "Топор", "ГДР", "Плевако", "Страх над Невой", "Константинополь", комедии – "Балабол", "Запасный выход", "Подслушано в Рыбинске", "Лихач", драмы – "Скорая помощь", "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Айда!", детективы – "Невский", "Первый отдел", "Тверская", "Шеф", триллеры – "Хирург", научная фантастика – "Трудно быть богом".

Сейчас НТВ – крупнейший в России производитель остросюжетных сериалов и лидер по количеству сериальных франшиз среди всех телеканалов, в библиотеке канала 27 франшиз. Причём седьмой сезон "Невского" ("Невский. Близкий враг") стал лучшим сериалом 2024 года среди зрителей всех телеканалов старше 18 лет. А четвёртый сезон "Первого отдела" стал лучшим сериалом последних четырёх лет на всём российском телевидении.

"Нам удалось сформировать сильнейшую сериальную линейку не только на всём российском телевидении, но и в диджитал среде. Сериалы НТВ входят в топы самых популярных проектов практически на всех онлайн-кинотеатрах и являются победителями авторитетных премий и фестивалей. Сейчас с каналом сотрудничают большинство успешных режиссёров и сценаристов, невероятное количество актёров стали знаменитыми благодаря сериалам НТВ", – отмечает Тимур Вайнштейн.

Вселенная НТВ

Сейчас библиотека НТВ насчитывает более 50 тыс. эфирных часов оригинального контента. И за последние 10 лет телекомпания запустила ещё пять тематических каналов: "НТВ-Стиль", "НТВ-Право", "НТВ-Сериал", "НТВ Хит" и "Неизвестная Россия". Телеканал документального кино "Неизвестная Россия" был запущен весной 2023 года и на базе него был создан одноимённый фестиваль документального кино. Он стал яркой площадкой для документалистов, открывающей широкому кругу зрителей удивительные и уникальные истории о России. Совсем скоро НТВ запустит ещё два тематических телеканала – "Следствие вели" и "Своя игра" – проекты, у которых огромное количество фанатов от 18 лет до 80 лет.

Другой эксперимент НТВ по расширению присутствия своего бренда – это создание полнометражных картин. За последние два года НТВ выступил партнёром или соинвестором восьми полнометражных картин: это "Летучий корабль", "Руки Вверх!", "Федя. Народный футболист", "Роднина" и другие. Отдельно стоит выделить картину "В списках не значился", снятую по повести великого русского писателя Бориса Васильева, это его первая экранизация. Картина действительно показала отличный результат и стала лучшей по сборам среди всех российских военных фильмов последних лет. Сейчас НТВ находится в подготовительном периоде экранизации другого великого произведения Бориса Васильева – военной драмы "Аты-баты, шли солдаты", которая выйдет в широкий прокат 9 мая 2027 года.

В новое десятилетие в новом телекомплекс НТВ

Новое десятилетие НТВ начнёт в новом Телекомплексе, который стал первым за последние 46 лет телевизионным техническим центром после Останкино, построенным в России. Площадь Телекомплекс НТВ – более 76 000 м², высота – 42 м. В состав нового дома НТВ входят телевизионные студии, монтажные, аппаратные, гримёрные, эфирный комплекс, способный обеспечить вещание в девяти часовых поясах в прямом эфире, а также офисы, коворкинг, предназначенный для размещения творческого коллектива, и коммерческие ЦОДы.

На данный момент из нового здания выходят в эфир все новостные программы: "Сегодня", "Центральное телевидение", "Место встречи", "ЧП", "Своя правда", "Итоги недели", а с 15 декабря из Телекомплекса уже выходят в эфир "Сегодня в 19.00". Также здесь мы уже снимали девятый сезон "Ты супер!" и новое вокальное шоу "Браво! Бис!".