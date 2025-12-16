МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Местные власти Норвегии жалуются, что Осло втянул их в процесс усиления норвежской обороны, но не увеличил им финансирование, пишет журнал Forsvarets forum, издаваемый норвежскими ВС.
"Перед сотрудниками и муниципалитетами на севере по-прежнему стоит одна проблема. Темпы усилий на оборону не соответствуют темпам развития остального общества... Мэры северных регионов ясно дают понять, что их втянули в наращивание обороны, с которым они не могут справиться из-за отсутствия необходимых условий. Налоговые поступления низкие. Расходы быстро растут. Дело не в отсутствии желания, а в отсутствии пространства для манёвра", - говорится в сообщении.
Как пишет издание, норвежские местные власти скованы финансовыми, кадровыми и временными рамками, в результате чего возникает ситуация, при которой расходы на наращивание государством военного потенциала ложатся на принимающие муниципалитеты. Отмечается, что многие сотрудники ВС Норвегии являются гражданскими лицами, работающими в сфере технологий, логистики, производства и вспомогательных функций. Журнал указывает на то, что многие из них при переезде для работы обращают внимание на социальные условия проживания в новом месте.
"Молодые сотрудники, рассматривающие возможность работы в вооружённых силах, смотрят не только на должность. Они обращают внимание на свою повседневную жизнь. Есть ли место для детского сада? Есть ли школа и секции занятий для детей? Работает ли система здравоохранения? Можно ли купить или снять жилье?.. Когда ответы неясны, самые способные люди выбирают другие варианты. Не потому, что им не хватает желания внести свой вклад в обороноспособность, а потому, что они также заботятся о своей семье, о своём свободном времени, обо всём, что делает жизнь возможной", - пишет Forsvarets forum.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.