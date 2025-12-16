Местные власти в Норвегии жалуются, что их втянули в усиление обороны

"Перед сотрудниками и муниципалитетами на севере по-прежнему стоит одна проблема. Темпы усилий на оборону не соответствуют темпам развития остального общества... Мэры северных регионов ясно дают понять, что их втянули в наращивание обороны, с которым они не могут справиться из-за отсутствия необходимых условий. Налоговые поступления низкие. Расходы быстро растут. Дело не в отсутствии желания, а в отсутствии пространства для манёвра", - говорится в сообщении.

"Молодые сотрудники, рассматривающие возможность работы в вооружённых силах, смотрят не только на должность. Они обращают внимание на свою повседневную жизнь. Есть ли место для детского сада? Есть ли школа и секции занятий для детей? Работает ли система здравоохранения? Можно ли купить или снять жилье?.. Когда ответы неясны, самые способные люди выбирают другие варианты. Не потому, что им не хватает желания внести свой вклад в обороноспособность, а потому, что они также заботятся о своей семье, о своём свободном времени, обо всём, что делает жизнь возможной", - пишет Forsvarets forum.