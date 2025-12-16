Рейтинг@Mail.ru
Призывники в Норвегии недовольны условиями проживания в казарме - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:34 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/norvegiya-2062265705.html
Призывники в Норвегии недовольны условиями проживания в казарме
Призывники в Норвегии недовольны условиями проживания в казарме - РИА Новости, 16.12.2025
Призывники в Норвегии недовольны условиями проживания в казарме
Призывники на норвежской военной базе Щеллер, расположенной недалеко от Осло, недовольны условиями проживания в казарме, они жалуются на плесень, нехватку места РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T02:34:00+03:00
2025-12-16T02:34:00+03:00
в мире
норвегия
осло
швеция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153179/55/1531795531_214:0:1707:840_1920x0_80_0_0_3b63f122621594cba5aca89bf9fd0a06.jpg
https://ria.ru/20250517/nato-2017552337.html
https://ria.ru/20251206/nato-2060254311.html
норвегия
осло
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153179/55/1531795531_401:0:1521:840_1920x0_80_0_0_292db5bbdf199390b115e8b36e6c610c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, норвегия, осло, швеция
В мире, Норвегия, Осло, Швеция
Призывники в Норвегии недовольны условиями проживания в казарме

Призывники на норвежской военной базе жалуются на плесень

© Фото : NATO/Norwegian Armed ForcesНорвежские военные
Норвежские военные - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото : NATO/Norwegian Armed Forces
Норвежские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Призывники на норвежской военной базе Щеллер, расположенной недалеко от Осло, недовольны условиями проживания в казарме, они жалуются на плесень, нехватку места и плохую вентиляцию, пишет журнал Forsvarets forum, издаваемый норвежскими ВС.
"Потолки покрыты плесенью. Внутри казарм коридор заставлен изношенными шкафами, которые не помещаются в комнатах. Из-за плохой вентиляции ощущается нехватка воздуха, но больше всего солдатам не нравятся душевые... В туалетах нет потолочных светильников, дверные ручки расшатаны, а у стульев нет спинок... Некоторым солдатам приходится выходить в коридор, чтобы взять одежду и оборудование из своих шкафов, поскольку в их комнатах не хватает места для всех шкафов", - говорится в сообщении.
Немецкие военнослужащие на танках Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
СМИ: НАТО настаивает на увеличении числа немецких военных
17 мая, 13:28
Как рассказала изданию одна из военнослужащих, увидев казарму, она была в шоке и задумалась, "во что же она ввязалась". Она отметила, что принимать душ в таких условиях - это всё равно, что "купаться в бактериях". В этой связи, как сообщили солдаты, с целью "сделать жизнь в казармах более гигиеничной" они вынуждены спускаться в раздевалки в учебном зале, чтобы принять душ, вместо того, чтобы пользоваться душевыми рядом с комнатами. Кроме того, согласно Forsvarets forum, дежурные солдаты вынуждены спать на полу, потому что в комнате их "слишком много".
Forsvarets forum 21 сентября написал, что скандинавские солдаты жалуются на низкое качество новой униформы стоимостью по 1,53 тысячи долларов за комплект: форма слишком жаркая для использования на открытом воздухе, быстро рвется и выцветает. Речь идет о единой боевой униформе, совместно разработанной и закупленной для солдат из Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии, добавил журнал.
Кроме того, в конце ноября журнал сообщил, что солдаты на военных базах "Сула" и "Кулсос" в Норвегии жалуются на качество и отсутствие разнообразия предоставляемой еды, они вынуждены сами покупать и готовить себе пищу.
Посол России в Норвегии Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Норвегия поощряет усиление присутствия НАТО в Арктике, заявил посол
6 декабря, 06:37
 
В миреНорвегияОслоШвеция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала