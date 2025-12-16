Призывники в Норвегии недовольны условиями проживания в казарме

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Призывники на норвежской военной базе Щеллер, расположенной недалеко от Осло, недовольны условиями проживания в казарме, они жалуются на плесень, нехватку места и плохую вентиляцию, пишет журнал Forsvarets forum, издаваемый норвежскими ВС.
"Потолки покрыты плесенью. Внутри казарм коридор заставлен изношенными шкафами, которые не помещаются в комнатах. Из-за плохой вентиляции ощущается нехватка воздуха, но больше всего солдатам не нравятся душевые... В туалетах нет потолочных светильников, дверные ручки расшатаны, а у стульев нет спинок... Некоторым солдатам приходится выходить в коридор, чтобы взять одежду и оборудование из своих шкафов, поскольку в их комнатах не хватает места для всех шкафов", - говорится в сообщении.
Как рассказала изданию одна из военнослужащих, увидев казарму, она была в шоке и задумалась, "во что же она ввязалась". Она отметила, что принимать душ в таких условиях - это всё равно, что "купаться в бактериях". В этой связи, как сообщили солдаты, с целью "сделать жизнь в казармах более гигиеничной" они вынуждены спускаться в раздевалки в учебном зале, чтобы принять душ, вместо того, чтобы пользоваться душевыми рядом с комнатами. Кроме того, согласно Forsvarets forum, дежурные солдаты вынуждены спать на полу, потому что в комнате их "слишком много".
Forsvarets forum 21 сентября написал, что скандинавские солдаты жалуются на низкое качество новой униформы стоимостью по 1,53 тысячи долларов за комплект: форма слишком жаркая для использования на открытом воздухе, быстро рвется и выцветает. Речь идет о единой боевой униформе, совместно разработанной и закупленной для солдат из Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии, добавил журнал.
Кроме того, в конце ноября журнал сообщил, что солдаты на военных базах "Сула" и "Кулсос" в Норвегии жалуются на качество и отсутствие разнообразия предоставляемой еды, они вынуждены сами покупать и готовить себе пищу.