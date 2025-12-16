Призывники в Норвегии недовольны условиями проживания в казарме

"Потолки покрыты плесенью. Внутри казарм коридор заставлен изношенными шкафами, которые не помещаются в комнатах. Из-за плохой вентиляции ощущается нехватка воздуха, но больше всего солдатам не нравятся душевые... В туалетах нет потолочных светильников, дверные ручки расшатаны, а у стульев нет спинок... Некоторым солдатам приходится выходить в коридор, чтобы взять одежду и оборудование из своих шкафов, поскольку в их комнатах не хватает места для всех шкафов", - говорится в сообщении.

Как рассказала изданию одна из военнослужащих, увидев казарму, она была в шоке и задумалась, "во что же она ввязалась". Она отметила, что принимать душ в таких условиях - это всё равно, что "купаться в бактериях". В этой связи, как сообщили солдаты, с целью "сделать жизнь в казармах более гигиеничной" они вынуждены спускаться в раздевалки в учебном зале, чтобы принять душ, вместо того, чтобы пользоваться душевыми рядом с комнатами. Кроме того, согласно Forsvarets forum, дежурные солдаты вынуждены спать на полу, потому что в комнате их "слишком много".