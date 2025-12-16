https://ria.ru/20251216/niderlandy-2062435257.html
Правая партия в Нидерландах проигнорировала выступление Зеленского
Правая партия в Нидерландах проигнорировала выступление Зеленского
ГААГА, 16 дек - РИА Новости. Нидерландская крайне правая партия "Форум за демократию" (FvD) отказалась присутствовать на выступлении Владимира Зеленского в парламенте Нидерландов, так как не готова мириться с позицией поддержки продолжения войны, заявила лидер партии Лидевей де Вос.
Во вторник Зеленский
выступил с речью в парламенте Нидерландов
.
"Сегодня фракции партии "Форум за демократию" снова не стали присутствовать на выступлении Зеленского в нашем парламенте", - написала де Вос в соцсети Х.
По ее словам, партия могла бы участвовать в том случае, если бы ей предоставили возможность задать вопросы Зеленскому, однако нынешний формат "подразумевает, что это "наша война", и, таким образом, представляет собой завуалированную демонстрацию поддержки".
"Мы не готовы с этим мириться", - отметила политик.
Лидер "Форума за демократию" считает, что Нидерланды должны настаивать на переговорах США
и России
для заключения мирной сделки, а не поддерживать дальнейшую эскалацию украинского конфликта через Зеленского.
Ранее на фоне визита Зеленского в Гаагу
лидер нидерландской крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс
заявил, что Украина
ни в коем случае не должна стать членом ЕС
или НАТО
. Кроме того, он призвал Нидерланды перестать тратить миллиарды на поддержку Киева
, а направить их на помощь своему народу.
Кабмин Нидерландов 8 декабря сообщил о намерении выделить дополнительные 700 миллионов евро на военную помощь Киеву в 2026 году. Ранее министр обороны королевства Рубен Брекелманс сообщил, что Нидерланды выделят 250 миллионов евро на средства ПВО и боеприпасы для истребителей F-16 для Украины через американскую инициативу PURL. Также премьер Нидерландов Дик Схоф уже заявлял, что вновь выделит Украине помощь в размере 3,5 миллиарда евро на 2026 год.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.