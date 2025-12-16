Рейтинг@Mail.ru
Венгерская MVM подписала с Chevron контракт на поставку СПГ
18:41 16.12.2025
Венгерская MVM подписала с Chevron контракт на поставку СПГ
Венгерская энергокомпания MVM подписала с американской Chevron контракт на поставку 2 миллиардов кубометров СПГ в течение пяти лет, заявил венгерский министр...
2025
Венгерская MVM подписала с Chevron контракт на поставку СПГ

Флаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 16 дек - РИА Новости. Венгерская энергокомпания MVM подписала с американской Chevron контракт на поставку 2 миллиардов кубометров СПГ в течение пяти лет, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Компании MVM и Chevron подписали контракт, согласно которому американская компания будет ежегодно поставлять в Венгрию 400 миллионов кубометров СПГ в течение пяти лет. Это означает, что в течение следующих пяти лет к венгерскому энергоснабжению добавится в общей сложности 2 миллиарда кубометров СПГ американского производства, чего раньше никогда не было", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.
