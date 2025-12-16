https://ria.ru/20251216/neft-2062467262.html
Венгерская MVM подписала с Chevron контракт на поставку СПГ
Венгерская MVM подписала с Chevron контракт на поставку СПГ - РИА Новости, 16.12.2025
Венгерская MVM подписала с Chevron контракт на поставку СПГ
Венгерская энергокомпания MVM подписала с американской Chevron контракт на поставку 2 миллиардов кубометров СПГ в течение пяти лет, заявил венгерский министр... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T18:41:00+03:00
chevron
экономика
венгрия
будапешт
петер сийярто
в мире
Венгерская MVM подписала договор с Chevron на поставку 2 млрд кубометров СПГ