Более 81 тысячи объектов недвижимости поставили на учет в МО за 2025 год

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. За 2025 года в Подмосковье зарегистрировали более 81 тысячи новых объектов недвижимости, подавляющую часть которых составляют индивидуальные жилые постройки. Об этом сообщил За 2025 года в Подмосковье зарегистрировали более 81 тысячи новых объектов недвижимости, подавляющую часть которых составляют индивидуальные жилые постройки. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное Министерство имущественных отношений.

Общая площадь введенных в эксплуатацию зданий достигла отметки в 8,7 миллиона квадратных метров. Ожидается пополнение регионального бюджета на сумму около 283 миллионов рублей за счет предстоящих налоговых платежей.

"В каждом округе специалисты земельно-имущественного блока регулярно проверяют наличие зарегистрированных построек на земельных участках. Если обнаруживаются здания, не внесенные в государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и архивы муниципалитетов, владельцам участков направляют уведомления о необходимости оформления прав собственности на эти объекты", — отметил глава ведомства Тихон Фирсов.