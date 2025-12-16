Рейтинг@Mail.ru
Более 81 тысячи объектов недвижимости поставили на учет в МО за 2025 год
Новости Подмосковья
 
15:09 16.12.2025
Более 81 тысячи объектов недвижимости поставили на учет в МО за 2025 год
За 2025 года в Подмосковье зарегистрировали более 81 тысячи новых объектов недвижимости, подавляющую часть которых составляют индивидуальные жилые постройки.
московская область (подмосковье)
Более 81 тысячи объектов недвижимости поставили на учет в МО за 2025 год

© РИА Новости / Александр Иванов
© РИА Новости / Александр Иванов
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. За 2025 года в Подмосковье зарегистрировали более 81 тысячи новых объектов недвижимости, подавляющую часть которых составляют индивидуальные жилые постройки. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное Министерство имущественных отношений.
Общая площадь введенных в эксплуатацию зданий достигла отметки в 8,7 миллиона квадратных метров. Ожидается пополнение регионального бюджета на сумму около 283 миллионов рублей за счет предстоящих налоговых платежей.
"В каждом округе специалисты земельно-имущественного блока регулярно проверяют наличие зарегистрированных построек на земельных участках. Если обнаруживаются здания, не внесенные в государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и архивы муниципалитетов, владельцам участков направляют уведомления о необходимости оформления прав собственности на эти объекты", — отметил глава ведомства Тихон Фирсов.
Самыми активными районами по регистрации новостроек стали Раменский округ с показателем 6,8 тысячи объектов, Истринский район — 5,8 тысячи, а также Дмитровский район с результатом 5,5 тысячи единиц.
 
