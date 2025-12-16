Рейтинг@Mail.ru
Саратовские ученые нашли причину нездорового старения
07:00 16.12.2025
Саратовские ученые нашли причину нездорового старения
Саратовские ученые нашли причину нездорового старения

РИА Новости: ученые СГМУ нашли причину, почему одни стареют быстрее других

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Пожилые люди со снижением эластичности мышц (саркопенией) в большей степени склонны к ухудшению когнитивных способностей и эмоционального состояния по сравнению со сверстниками, выяснили ученые СГМУ. Результаты представлены в "Российском журнале гериатрической медицины".
При возраст-ассоциированной саркопении происходит уменьшение силы мускулатуры, поэтому пожилые люди быстро устают от обычных нагрузок, например, при наклонах туловища, чтобы что-то поднять, или завязывании шнурков. У людей нередко возникает одышка, поскольку мышцы диафрагмы также слабеют, рассказали ученые Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского (СГМУ).
Пожилой мужчина - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Сибирские ученые нашли способ остановить быструю потерю мышц в старости
9 октября, 07:00
Ученые вуза выяснили, что у каждого второго пациента с затрудненным дыханием и саркопенией развивается депрессивное состояние и ухудшается когнитивный статус вплоть до развития болезни Альцгеймера. Эти два симптома позволяют отнести пожилого человека к так называемому фенотипу Slowing, им часто сопутствует снижение скорости ходьбы, рассказала доцент кафедры терапии с курсами кардиологии, функциональной диагностики и гериатрии СГМУ Виктория Сергеева.
"Людям пожилого и старческого возраста с таким фенотипом следует уделять особое внимание при консультировании, рассматривать проблемы со здоровьем пациента комплексно, провести расширенное обследование с привлечением различных специалистов и своевременно подобрать комбинацию лечебных воздействий, чтобы улучшить качество и увеличить продолжительность их жизни", — добавила ученый.
Нейронные клетки мозга - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Найден "химический коктейль" против старения мозга
28 августа, 09:00
Исследователи проанализировали данные о состоянии здоровья четырех групп пациентов: с саркопенией, с саркопеническим ожирением (СО) и с лишним весом, не связанным с уменьшением мышечной массы, а также без этих отклонений, объяснила Сергеева. В результате было установлено, что в первых двух группах у пациентов чаще и сильнее снижались мыслительные способности, возникала депрессия.
"Пациентам с фенотипом slowing, старение которых протекает нездорово, особенно необходимо внимание. Разработка доступных для понимания практикующих врачей простых диагностических алгоритмов для выявления пациентов с наличием таких проблем может повысить качество гериатрической помощи, так как ранняя диагностика, а в некоторых случаях профилактика всегда будут сопровождаться большим успехом в лечении", — подчеркнула Сергеева.
Бактерия - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Ученые приручили бактерии для производства лекарств
24 июля, 07:00
При своевременной диагностике респираторной саркопении можно усилить реабилитационные программы, направленные на дыхательную мускулатуру, и помочь выздороветь и полноценно восстановиться пациентам.
Специалисты СГМУ планируют разработать простой и доступный подход к раннему выявлению этой патологии.
 
