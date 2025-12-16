Рейтинг@Mail.ru
Туск: граничащие с Россией страны НАТО намерены вытягивать из ЕС деньги - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:54 16.12.2025 (обновлено: 23:55 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/nato-2062508347.html
Туск: граничащие с Россией страны НАТО намерены вытягивать из ЕС деньги
Туск: граничащие с Россией страны НАТО намерены вытягивать из ЕС деньги - РИА Новости, 16.12.2025
Туск: граничащие с Россией страны НАТО намерены вытягивать из ЕС деньги
Страны НАТО, граничащие с Россией, намерены "вытягивать" из ЕС еще больше денег на военные расходы, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам,... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T23:54:00+03:00
2025-12-16T23:55:00+03:00
в мире
россия
польша
хельсинки
дональд туск
владимир путин
такер карлсон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030834534_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc059b5f1674350ab848fb89bf407b7e.jpg
https://ria.ru/20250912/varshava-2041225685.html
https://ria.ru/20251216/rossiya-2062498811.html
россия
польша
хельсинки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030834534_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e772d80666e6ad584197c3b73d53aad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, хельсинки, дональд туск, владимир путин, такер карлсон, нато, евросоюз
В мире, Россия, Польша, Хельсинки, Дональд Туск, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Евросоюз
Туск: граничащие с Россией страны НАТО намерены вытягивать из ЕС деньги

Туск: граничащие с РФ страны НАТО намерены вытягивать из ЕС еще больше денег

© AP Photo / Leon NealПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Leon Neal
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 16 дек – РИА Новости. Страны НАТО, граничащие с Россией, намерены "вытягивать" из ЕС еще больше денег на военные расходы, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам, возвращаясь из Хельсинки, где прошел саммит восточного фланга НАТО.
"То, что мы планировали, над чем мы работали много месяцев, то есть построение формата восточного фланга - стран, которые на земле или через море граничат с Россией. Эта группа будет вытягивать из Европейского союза сколько возможно, если речь идет об охране нашей границы", - сказал Туск.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Во всем виноваты Путин и Трамп: Варшава нашла ответственных за атаку дронов
12 сентября, 08:00
По его словам, подобный подход применяется и сейчас.
"Это и сейчас неплохо получается, но будет еще лучше", - добавил премьер.
Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Флаг России - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Свалить на Путина". На Западе сделали заявление о войне с Россией
Вчера, 22:32
 
В миреРоссияПольшаХельсинкиДональд ТускВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала