На Западе жестко ответили на заявление о слабости России - РИА Новости, 16.12.2025
04:54 16.12.2025 (обновлено: 05:05 16.12.2025)
На Западе жестко ответили на заявление о слабости России
На Западе жестко ответили на заявление о слабости России
Армии стран — членов Североатлантического альянса находятся в плачевном состоянии, но на Западе распространено мнение, что Россия слаба по сравнению с мощью сил РИА Новости, 16.12.2025
в мире, нато, россия, евросоюз, москва, владимир путин, сергей лавров, такер карлсон, mercedes, eurofighter typhoon
В мире, НАТО, Россия, Евросоюз, Москва, Владимир Путин, Сергей Лавров, Такер Карлсон, Mercedes, Eurofighter Typhoon
На Западе жестко ответили на заявление о слабости России

Журналист Никсон: армии стран НАТО находятся в плачевном состоянии

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Ярс - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Армии стран — членов Североатлантического альянса находятся в плачевном состоянии, но на Западе распространено мнение, что Россия слаба по сравнению с мощью сил блока, заявил американский журналист Гарланд Никсон в эфире своего YouTube-канала.
"Как сказал представитель НАТО, (президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин прекрасно понимает, что Россия не способна победить альянс. У Кремля нет военной мощи, чтобы победить НАТО". <…> Но на условиях анонимности он сказал, что на учениях сил быстрого реагирования НАТО, например, немецкие солдаты использовали метлы вместо оружия. <…> У солдат не хватало 31 процента пулеметов, 41 процента пистолетов и более трех четвертей приборов ночного видения", — отметил журналист.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Так нечестно! Россию просят дать себя победить
5 декабря, 08:00
Также он сообщил, что немецкие военные использовали на учениях обычные фургоны Mercedes вместо бронетранспортеров. А согласно прошлогоднему отчету бундестага, по его словам, лишь 42 из 109 немецких истребителей Eurofighter Typhoon были готовы к использованию, только 38 из 89 бомбардировщиков Tornado находятся в рабочем состоянии, а из 406 танков на ходу оказались только 280.
"Теперь понятно, почему русские боятся НАТО", — заключил Никсон.
На прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также неоднократно отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Договорились: Россия сложит оружие под контролем африканцев и арабов
3 декабря, 08:00
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
