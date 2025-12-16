Рейтинг@Mail.ru
"Разваливается на глазах". В США раскрыли, как Россия прикончит НАТО - РИА Новости, 16.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:03 16.12.2025 (обновлено: 02:05 16.12.2025)
"Разваливается на глазах". В США раскрыли, как Россия прикончит НАТО
"Разваливается на глазах". В США раскрыли, как Россия прикончит НАТО - РИА Новости, 16.12.2025
"Разваливается на глазах". В США раскрыли, как Россия прикончит НАТО
Победа России в украинском конфликте станет концом для НАТО, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 16.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
сша
дональд трамп
нато
украина
европа
сша
в мире, украина, европа, сша, дональд трамп, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, США, Дональд Трамп, НАТО
"Разваливается на глазах". В США раскрыли, как Россия прикончит НАТО

Макгрегор: победа России в конфликте на Украине станет концом НАТО

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Победа России в украинском конфликте станет концом для НАТО, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Безусловно, победа России в конфликте на Украине также станет концом НАТО. Тут и вопросов нет. НАТО уже разваливается у нас на глазах. <…> Но если сказать: "Хорошо, США уходят из альянса, и ЕС придется делать все самим", — этого тоже никто не хочет. Это игра и она закончена", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
НАТО одержала новую победу. На этот раз — над собой
Вчера, 08:00
По словам Макгрегора, страны — члены блока и, в частности, США уже упустили возможность выработать стратегию для сохранения и развития НАТО, поэтому выход Штатов из альянса, на его взгляд, уже решенный вопрос.
"США просто уйдут из НАТО. Я не могу сказать, что это случится на следующей неделе, но это неизбежно", — подчеркнул советник.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Мы уже в опасности: генсек НАТО нашел железный аргумент
13 декабря, 08:00
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
