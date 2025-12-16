МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Победа России в украинском конфликте станет концом для НАТО, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
По словам Макгрегора, страны — члены блока и, в частности, США уже упустили возможность выработать стратегию для сохранения и развития НАТО, поэтому выход Штатов из альянса, на его взгляд, уже решенный вопрос.
"США просто уйдут из НАТО. Я не могу сказать, что это случится на следующей неделе, но это неизбежно", — подчеркнул советник.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
