США помогли Китаю изъять почти полтонны кокаина, сообщает SCMP - РИА Новости, 16.12.2025
16:53 16.12.2025 (обновлено: 17:18 16.12.2025)
США помогли Китаю изъять почти полтонны кокаина, сообщает SCMP
в мире, китай, сша, шэньчжэнь
В мире, Китай, США, Шэньчжэнь
США помогли Китаю изъять почти полтонны кокаина, сообщает SCMP

SCMP: Китай изъял 430 кг кокаина в порту Шэньчжэня благодаря разведданным США

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкКитайский порт
Китайский порт - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Китайский порт. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Китай и США сотрудничают в борьбе с наркотиками, КНР изъяла 430 килограммов в порту Яньтянь города Шэньчжэнь благодаря разведывательным данным США, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).
Наркотики были найдены в международном контейнере 26 ноября. На данный момент дело проходит проверку, данные пока не сообщаются.
"Китайские власти в прошлом месяце перехватили 430 килограммов кокаина благодаря наводкам из США", - говорится в сообщении.
По данным газеты, подобное сотрудничество Китая и США означает возможный прогресс между странами по вопросу о борьбе с наркотиками.
В начале декабря Китай отмечал, что органы по контролю за оборотом наркотиков двух стран "продвигают совместные усилия по борьбе с наркотиками и достигают заметных результатов", пишет газета.
"Министерство общественной безопасности Китая 6 декабря заявило, что обе стороны вместе работали над несколькими делами и поддерживали "тесную связь", включая проведение видеоконференций, обмен информацией о прогрессе и обсуждение основных областей для будущего сотрудничества", - сообщает SCMP.
В октябре минкоммерции КНР сообщало, что США по итогам торговых переговоров с Китаем приняли решение отменить 10-процентный "фентаниловый тариф" на китайские товары, а 24-процентный взаимный тариф на китайские товары останется приостановленным еще на год, Китай также скорректирует свои ответные меры.
