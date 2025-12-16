США помогли Китаю изъять почти полтонны кокаина, сообщает SCMP

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Китай и США сотрудничают в борьбе с наркотиками, КНР изъяла 430 килограммов в порту Яньтянь города Шэньчжэнь благодаря разведывательным данным США, сообщает гонконгская газета Китай и США сотрудничают в борьбе с наркотиками, КНР изъяла 430 килограммов в порту Яньтянь города Шэньчжэнь благодаря разведывательным данным США, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP)

Наркотики были найдены в международном контейнере 26 ноября. На данный момент дело проходит проверку, данные пока не сообщаются.

"Китайские власти в прошлом месяце перехватили 430 килограммов кокаина благодаря наводкам из США", - говорится в сообщении.

По данным газеты, подобное сотрудничество Китая США означает возможный прогресс между странами по вопросу о борьбе с наркотиками.

В начале декабря Китай отмечал, что органы по контролю за оборотом наркотиков двух стран "продвигают совместные усилия по борьбе с наркотиками и достигают заметных результатов", пишет газета.

"Министерство общественной безопасности Китая 6 декабря заявило, что обе стороны вместе работали над несколькими делами и поддерживали "тесную связь", включая проведение видеоконференций, обмен информацией о прогрессе и обсуждение основных областей для будущего сотрудничества", - сообщает SCMP.