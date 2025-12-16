https://ria.ru/20251216/narkotiki-2062431466.html
США помогли Китаю изъять почти полтонны кокаина, сообщает SCMP
США помогли Китаю изъять почти полтонны кокаина, сообщает SCMP - РИА Новости, 16.12.2025
США помогли Китаю изъять почти полтонны кокаина, сообщает SCMP
Китай и США сотрудничают в борьбе с наркотиками, КНР изъяла 430 килограммов в порту Яньтянь города Шэньчжэнь благодаря разведывательным данным США, сообщает... РИА Новости, 16.12.2025
в мире
китай
сша
шэньчжэнь
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Китай и США сотрудничают в борьбе с наркотиками, КНР изъяла 430 килограммов в порту Яньтянь города Шэньчжэнь благодаря разведывательным данным США, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP)
Наркотики были найдены в международном контейнере 26 ноября. На данный момент дело проходит проверку, данные пока не сообщаются.
"Китайские власти в прошлом месяце перехватили 430 килограммов кокаина благодаря наводкам из США", - говорится в сообщении.
По данным газеты, подобное сотрудничество Китая
и США
означает возможный прогресс между странами по вопросу о борьбе с наркотиками.
В начале декабря Китай отмечал, что органы по контролю за оборотом наркотиков двух стран "продвигают совместные усилия по борьбе с наркотиками и достигают заметных результатов", пишет газета.
"Министерство общественной безопасности Китая 6 декабря заявило, что обе стороны вместе работали над несколькими делами и поддерживали "тесную связь", включая проведение видеоконференций, обмен информацией о прогрессе и обсуждение основных областей для будущего сотрудничества", - сообщает SCMP.
В октябре минкоммерции КНР сообщало, что США по итогам торговых переговоров с Китаем приняли решение отменить 10-процентный "фентаниловый тариф" на китайские товары, а 24-процентный взаимный тариф на китайские товары останется приостановленным еще на год, Китай также скорректирует свои ответные меры.