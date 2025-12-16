Экс-депутата Госдумы Напсо объявили в розыск

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Бывший депутат Госдумы Юрий Напсо объявлен в России в розыск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Напсо Юрий объявлен в розыск", — сказал собеседник агентства.
Соответствующая информация подтверждается базой МВД, в которой указано, что бывший депутат "разыскивается по статье УК".
В апреле Госдума единогласно постановила досрочно прекратить полномочия Напсо. Комиссия по регламенту и обеспечению деятельности выяснила, что он в общей сложности отсутствовал в нижней палате парламента около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины. В мае Верховный суд России отказался удовлетворить иск Напсо, в котором он просил отменить постановление о досрочном прекращении его депутатских полномочий.
В сентябре газета "Коммерсант" сообщала, что в отношении Напсо возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании.
В октябре суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество, полученное в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Ответчиками, кроме Напсо, выступили еще 14 человек, в том числе его родственники. Согласно материалам, Напсо, будучи депутатом, продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, регистрируя активы на номинальных владельцев.
