Экс-депутата Госдумы Напсо объявили в розыск - РИА Новости, 16.12.2025
02:03 16.12.2025 (обновлено: 10:36 16.12.2025)
Экс-депутата Госдумы Напсо объявили в розыск
Бывший депутат Госдумы Юрий Напсо объявлен в России в розыск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 16.12.2025
2025
россия, юрий напсо, госдума рф, генеральная прокуратура рф, происшествия
Россия, Юрий Напсо, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Бывший депутат Госдумы Юрий Напсо объявлен в России в розыск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Напсо Юрий объявлен в розыск", — сказал собеседник агентства.
Соответствующая информация подтверждается базой МВД, в которой указано, что бывший депутат "разыскивается по статье УК".
В апреле Госдума единогласно постановила досрочно прекратить полномочия Напсо. Комиссия по регламенту и обеспечению деятельности выяснила, что он в общей сложности отсутствовал в нижней палате парламента около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины. В мае Верховный суд России отказался удовлетворить иск Напсо, в котором он просил отменить постановление о досрочном прекращении его депутатских полномочий.
В сентябре газета "Коммерсант" сообщала, что в отношении Напсо возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании.
В октябре суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество, полученное в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Ответчиками, кроме Напсо, выступили еще 14 человек, в том числе его родственники. Согласно материалам, Напсо, будучи депутатом, продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, регистрируя активы на номинальных владельцев.
РоссияЮрий НапсоГосдума РФГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
