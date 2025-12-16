Рейтинг@Mail.ru
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Борнмутом" со счетом 4:4 в матче АПЛ - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Футбол
 
01:03 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/myu-2062257969.html
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Борнмутом" со счетом 4:4 в матче АПЛ
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Борнмутом" со счетом 4:4 в матче АПЛ - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Борнмутом" со счетом 4:4 в матче АПЛ
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Борнмутом" в матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 16.12.2025
2025-12-16T01:03:00+03:00
2025-12-16T01:03:00+03:00
футбол
спорт
каземиро
бруну фернандеш
матеус кунья
манчестер юнайтед
борнмут
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059934996_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_67e7cdd65a06d4bc5ce2a8ace9dc9871.jpg
спорт, каземиро, бруну фернандеш, матеус кунья, манчестер юнайтед, борнмут, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Каземиро, Бруну Фернандеш, Матеус Кунья, Манчестер Юнайтед, Борнмут, Английская премьер-лига (АПЛ)
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Борнмутом" со счетом 4:4 в матче АПЛ

"Манчестер Юнайтед" и "Борнмутом" забили друг другу по четыре мяча в матче АПЛ

© Getty Images / Justin SetterfieldБруно Фернандеш
Бруно Фернандеш - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Getty Images / Justin Setterfield
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Борнмутом" в матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Манчестере завершилась со счетом 4:4. У хозяев отличились Амад Диалло (13-я минута), Каземиро (45+4), Бруну Фернандеш (77) и Матеус Кунья (79). В составе гостей голы забили Антуан Семеньо (40), Эванилсон (46), Маркус Тавернье (52) и Эли Жуниор Крупи (84).
"Манчестер Юнайтед" с 26 очками занимает шестое место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Борнмут" (21 очко) не может победить на протяжении семи матчей и располагается на 13-й строчке.
Английская премьер-лига (АПЛ)
15 декабря 2025 • начало в 23:00
Завершен
Манчестер Юнайтед
4 : 4
Борнмут
13‎’‎ • Амад Диало
45‎’‎ • Каземиро
(Бруну Фернандеш)
77‎’‎ • Бруну Фернандеш
79‎’‎ • Матеус Кунья
40‎’‎ • Антуан Семеньо
(Адам Смит)
46‎’‎ • Эванилсон
(Маркус Тавернье)
52‎’‎ • Маркус Тавернье
84‎’‎ • Eli Junior Kroupi
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортКаземироБруну ФернандешМатеус КуньяМанчестер ЮнайтедБорнмутАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
Матч-центр
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
