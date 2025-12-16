Рейтинг@Mail.ru
В Приднестровье въехало более 480 тысяч беженцев с Украины, сообщило МВД - РИА Новости, 16.12.2025
14:50 16.12.2025
В Приднестровье въехало более 480 тысяч беженцев с Украины, сообщило МВД
В Приднестровье въехало более 480 тысяч беженцев с Украины, сообщило МВД
Свыше 480 тысяч беженцев с Украины въехали в Приднестровье с февраля 2022 года, сообщает пресс-центр МВД Приднестровской Молдавской Республики. РИА Новости, 16.12.2025
В Приднестровье въехало более 480 тысяч беженцев с Украины, сообщило МВД

МВД: в Приднестровье с 2022 года въехало более 480 тысяч беженцев с Украины

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Свыше 480 тысяч беженцев с Украины въехали в Приднестровье с февраля 2022 года, сообщает пресс-центр МВД Приднестровской Молдавской Республики.
"Всего с 24 февраля 2022 года въехали в Приднестровье свыше 480 200 иностранных граждан, из них зарегистрировалось в ПМР – более 453 500; воспользовались центрами для беженцев – 2 тысячи 190 человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящий момент в пункте временного проживания "Солнечный" находится 59 постояльцев, из них 13 детей; в общеобразовательных учреждениях ПМР обучаются 423 несовершеннолетних, детские сады посещает 161 малыш с Украины.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
