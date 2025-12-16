Рейтинг@Mail.ru
МВД предостерегло россиян от участия в "спецоперациях" мошенников
16.12.2025
МВД предостерегло россиян от участия в "спецоперациях" мошенников
МВД предостерегло россиян от участия в "спецоперациях" мошенников
МВД России предостерегло граждан от участия в "спецоперациях", которые им предлагают телефонные мошенники.
МВД предостерегло россиян от участия в "спецоперациях" мошенников

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. МВД России предостерегло граждан от участия в "спецоперациях", которые им предлагают телефонные мошенники.
"Напоминаем: никакие следственные действия, оперативные мероприятия и "спецоперации" в телефонном режиме не проводятся. Сотрудники правоохранительных органов не вербуют граждан в помощники, не просят "поработать под прикрытием" и тем более не дают указаний, связанных с деньгами или силовыми действиями", - сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
В качестве примера приведена схема, как мошенники, начав с выманивания кодов из SMS, заставили своих жертв следить за людьми, снимающих деньги у банкомата, после чего сказали напасть на одного из них.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
МВД предупредило о мошенничестве под видом работодателей
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
