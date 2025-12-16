МВД предостерегло россиян от участия в "спецоперациях" мошенников

https://ria.ru/20251216/mvd-2062365479.html
МВД России предостерегло граждан от участия в "спецоперациях", которые им предлагают телефонные мошенники. РИА Новости, 16.12.2025
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
МВД России предостерегло
граждан от участия в "спецоперациях", которые им предлагают телефонные мошенники.
"Напоминаем: никакие следственные действия, оперативные мероприятия и "спецоперации" в телефонном режиме не проводятся. Сотрудники правоохранительных органов не вербуют граждан в помощники, не просят "поработать под прикрытием" и тем более не дают указаний, связанных с деньгами или силовыми действиями", - сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
В качестве примера приведена схема, как мошенники, начав с выманивания кодов из SMS, заставили своих жертв следить за людьми, снимающих деньги у банкомата, после чего сказали напасть на одного из них.