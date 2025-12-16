https://ria.ru/20251216/mvd-2062310582.html
Стали известны подробности ЧП в школе в Одинцово
Стали известны подробности ЧП в школе в Одинцово - РИА Новости, 16.12.2025
Стали известны подробности ЧП в школе в Одинцово
Подросток в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа нанес удар ножом охраннику и ученику, ребенок скончался, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 16.12.2025
