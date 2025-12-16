Стали известны подробности ЧП в школе в Одинцово

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Подросток в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа нанес удар ножом охраннику и ученику, ребенок скончался, сообщили РИА Новости в СК РФ.

"Сегодня утром в одном из учебных заведений, расположенных в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа, несовершеннолетний нанес удар ножом охраннику и одному из учеников. В результате полученного ранения ребенок скончался", - говорится в сообщении.