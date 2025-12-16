Рейтинг@Mail.ru
Стали известны подробности ЧП в школе в Одинцово - РИА Новости, 16.12.2025
10:50 16.12.2025 (обновлено: 11:34 16.12.2025)
Стали известны подробности ЧП в школе в Одинцово
Стали известны подробности ЧП в школе в Одинцово
Подросток в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа нанес удар ножом охраннику и ученику, ребенок скончался, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 16.12.2025
происшествия, одинцово, россия, следственный комитет россии (ск рф), нападение подростка в школе в одинцово
Стали известны подробности ЧП в школе в Одинцово

© Кадр видео/Типичное ОдинцовоСотрудники правоохранительных органов на территории Успенской СОШ в поселке Горки-2
© Кадр видео/Типичное Одинцово
Сотрудники правоохранительных органов на территории Успенской СОШ в поселке Горки-2
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Подросток в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа нанес удар ножом охраннику и ученику, ребенок скончался, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Сегодня утром в одном из учебных заведений, расположенных в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа, несовершеннолетний нанес удар ножом охраннику и одному из учеников. В результате полученного ранения ребенок скончался", - говорится в сообщении.
Детям окажут помощь после ЧП в школе в Одинцово, заявила омбудсмен
ПроисшествияОдинцовоРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Нападение подростка в школе в Одинцово
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
