09:04 16.12.2025 (обновлено: 10:11 16.12.2025)
МВД предупредило о мошенничестве под видом работодателей
Новости
МВД предупредило о мошенничестве под видом работодателей

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Мошенники все чаще прибегают к схеме, в которой под видом работодателя требуют у жертвы включать демонстрацию экрана, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"Под видом формальной процедуры злоумышленники получают доступ к переписке, данным аккаунтов, геолокации и кодам для авторизации в учетных записях", — пояснили в ведомстве.
По словам киберполицейских, для этого "работодатель" или "сотрудник службы безопасности" под предлогом проверки на лояльность или подтверждения отсутствия связей с конкурентами требует, чтобы пользователь включил демонстрацию экрана и показал личные чаты, настройки конфиденциальности и активные сеансы, местоположение через картографические сервисы.
В управлении напомнили, что использовать функцию "демонстрация экрана" при общении с незнакомыми людьми следует с осторожностью.
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с домовыми чатами
27 марта, 04:35
 
