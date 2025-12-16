Рейтинг@Mail.ru
Миляев и Гергиев открыли в Алексине музей, посвященный Родиону Щедрину - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
18:02 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/muzey-2062457370.html
Миляев и Гергиев открыли в Алексине музей, посвященный Родиону Щедрину
Миляев и Гергиев открыли в Алексине музей, посвященный Родиону Щедрину - РИА Новости, 16.12.2025
Миляев и Гергиев открыли в Алексине музей, посвященный Родиону Щедрину
Первый в России музей, посвященный жизни и творчеству композитора Родиона Щедрина, открылся во вторник в Алексине Тульской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T18:02:00+03:00
2025-12-16T18:02:00+03:00
тульская область
россия
тульская область
алексин
майя плисецкая
большой театр
валерий гергиев
мариинский театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062451646_265:24:1800:888_1920x0_80_0_0_68ba26c5963372220cd2f46161fc9405.jpg
https://ria.ru/20251210/rossiya-2061235487.html
https://ria.ru/20251205/tula-2060181611.html
россия
тульская область
алексин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062451646_200:0:1800:1200_1920x0_80_0_0_077147d8f2dde9cc17685344d8d00fce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, тульская область, алексин, майя плисецкая, большой театр, валерий гергиев, мариинский театр, родион щедрин
Тульская область, Россия, Тульская область, Алексин, Майя Плисецкая, Большой театр, Валерий Гергиев, Мариинский театр, Родион Щедрин
Миляев и Гергиев открыли в Алексине музей, посвященный Родиону Щедрину

Музей семьи Щедриных открылся в Алексине Тульской области

© Фото : Правительство Тульской областиГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев и художественный руководитель - директор Государственного академического Мариинского театра, генеральный директор Государственного академического Большого театра России Валерий Гергиев
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и художественный руководитель - директор Государственного академического Мариинского театра, генеральный директор Государственного академического Большого театра России Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото : Правительство Тульской области
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и художественный руководитель - директор Государственного академического Мариинского театра, генеральный директор Государственного академического Большого театра России Валерий Гергиев
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Первый в России музей, посвященный жизни и творчеству композитора Родиона Щедрина, открылся во вторник в Алексине Тульской области, сообщает пресс-служба облправительства.
В церемонии открытия музея приняли участие губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и художественный руководитель - директор Государственного академического Мариинского театра, генеральный директор Государственного академического Большого театра России Валерий Гергиев.
Дмитрий Миляев принял участие в стратегической сессии по подготовке кадров - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Дмитрий Миляев принял участие в стратегической сессии по подготовке кадров
10 декабря, 21:25
Музей знакомит посетителей с историей семьи Щедриных, творческим наследием композитора Родиона Щедрина и его супруги — великой балерины Майи Плисецкой. Для реализации проекта Фонд Валерия Гергиева выкупил родовой дом композитора, а правительство Тульской области провело его реконструкцию, воссоздав исторический облик здания.
"Важно, что Родион Константинович Щедрин благословил создание этого музея, причем он подчеркивал, что это не музей Родиона Щедрина, а именно Дом-музей семьи Щедриных, то есть история большой семьи в небольшом музее", - приводятся в сообщении слова Миляева.
Он отметил, что экспозиция, представленная в музее, - результат большой слаженной работы фонда Валерия Гергиева, министерства культуры РФ, правительства Тульской области и федеральных музеев. "Экспозиция музея будет развиваться, расширяться, дополняться. Весной запланировано благоустройство прилегающей территории - здесь будет обустроен амфитеатр, сцена", - добавил глава региона.
© Фото : Правительство Тульской областиМузей, посвященный жизни и творчеству Родиона Щедрина в Алексине
Музей, посвященный жизни и творчеству Родиона Щедрина в Алексине
Музей, посвященный жизни и творчеству Родиона Щедрина в Алексине
© Фото : Правительство Тульской области
1 из 2
© Фото : Правительство Тульской областиМузей, посвященный жизни и творчеству Родиона Щедрина в Алексине
Музей, посвященный жизни и творчеству Родиона Щедрина в Алексине
Музей, посвященный жизни и творчеству Родиона Щедрина в Алексине
© Фото : Правительство Тульской области
2 из 2
Музей, посвященный жизни и творчеству Родиона Щедрина в Алексине
© Фото : Правительство Тульской области
1 из 2
Музей, посвященный жизни и творчеству Родиона Щедрина в Алексине
© Фото : Правительство Тульской области
2 из 2
Помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин, стоявший у истоков проекта музея, направил приветствие участникам церемонии.
"Тульская земля всегда была богата талантами. И один из тех, кого она вдохновила на великие произведения, – Родион Константинович Щедрин. Выдающийся композитор, прославивший страну на весь мир и навсегда вписавший свое имя в историю мировой музыки. Открытие музея – большое, значимое событие для всей России, важный вклад в сохранение отечественной культуры, ее лучших достижений для наших современников и потомков", - написал он.
В свою очередь, Гергиев рассказал о создании музея, о многолетней дружбе и творческом взаимодействии с Щедриным и Плисецкой.
"Алексин очень важен для Щедриных, но и Щедрины крайне важны для Алексина. Убежден, что музей станет не просто музеем, а просветительским местом. Многие великие композиторы родились не в крупных городах, а в таких небольших городах, как Алексин. Туляки гордятся своими знаменитыми земляками. Открытие Дома-музея Щедриных — очередной повод для гордости", - отметил Гергиев.
Он поделился планами проведения в следующем году в Тульской области масштабного фестиваля "Гений места", посвященного творчеству Щедрина, а также передал в дар Дому-музею Щедриных личные вещи композитора — картины, книги, фотографии.
Дмитрий Миляев: Тула всегда была и остается щитом и форпостом России - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Дмитрий Миляев: Тула всегда была и остается щитом и форпостом России
5 декабря, 18:16
 
Тульская областьРоссияТульская областьАлексинМайя ПлисецкаяБольшой театрВалерий ГергиевМариинский театрРодион Щедрин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала