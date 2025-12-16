Миляев и Гергиев открыли в Алексине музей, посвященный Родиону Щедрину

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Первый в России музей, посвященный жизни и творчеству композитора Родиона Щедрина, открылся во вторник в Алексине Тульской области, сообщает пресс-служба облправительства.

В церемонии открытия музея приняли участие губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и художественный руководитель - директор Государственного академического Мариинского театра, генеральный директор Государственного академического Большого театра России Валерий Гергиев.

Музей знакомит посетителей с историей семьи Щедриных, творческим наследием композитора Родиона Щедрина и его супруги — великой балерины Майи Плисецкой. Для реализации проекта Фонд Валерия Гергиева выкупил родовой дом композитора, а правительство Тульской области провело его реконструкцию, воссоздав исторический облик здания.

"Важно, что Родион Константинович Щедрин благословил создание этого музея, причем он подчеркивал, что это не музей Родиона Щедрина, а именно Дом-музей семьи Щедриных, то есть история большой семьи в небольшом музее", - приводятся в сообщении слова Миляева.

Он отметил, что экспозиция, представленная в музее, - результат большой слаженной работы фонда Валерия Гергиева, министерства культуры РФ, правительства Тульской области и федеральных музеев. "Экспозиция музея будет развиваться, расширяться, дополняться. Весной запланировано благоустройство прилегающей территории - здесь будет обустроен амфитеатр, сцена", - добавил глава региона.

Помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин, стоявший у истоков проекта музея, направил приветствие участникам церемонии.

"Тульская земля всегда была богата талантами. И один из тех, кого она вдохновила на великие произведения, – Родион Константинович Щедрин. Выдающийся композитор, прославивший страну на весь мир и навсегда вписавший свое имя в историю мировой музыки. Открытие музея – большое, значимое событие для всей России, важный вклад в сохранение отечественной культуры, ее лучших достижений для наших современников и потомков", - написал он.

В свою очередь, Гергиев рассказал о создании музея, о многолетней дружбе и творческом взаимодействии с Щедриным и Плисецкой.

"Алексин очень важен для Щедриных, но и Щедрины крайне важны для Алексина. Убежден, что музей станет не просто музеем, а просветительским местом. Многие великие композиторы родились не в крупных городах, а в таких небольших городах, как Алексин. Туляки гордятся своими знаменитыми земляками. Открытие Дома-музея Щедриных — очередной повод для гордости", - отметил Гергиев.