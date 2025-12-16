Малый и средний бизнес за три года привлек 34 млрд рублей через облигации

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Малые и средние предприятия за три года привлекли 34 миллиарда рублей благодаря выпускам облигаций с участием дочернего банка Корпорации МСП – МСП Банка, сообщает пресс-служба института развития.

Данные были представлены на заседании совета директоров Корпорации под председательством министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

"Использование выпуска облигаций – это один из инструментов диверсификации источников привлечения средств в развитие своего бизнеса. Одновременно в процессе подготовки к эмиссии повышается финансовая прозрачность бизнеса, улучшаются его внутренние процессы, укрепляются позиции компании на рынке, создавая им задел для будущего масштабирования. Выпуск облигаций способствует привлечению как частных, так и институциональных инвесторов, которые становятся катализатором экономического роста предприятий", – сказал Решетников, его слова приводятся на сайте министерства.

Сегодня выпуск ценных бумаг как механизм привлечения средств набирает популярность среди малого и среднего бизнеса, отметил член совета директоров, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

В общей сложности за последние три года МСП Банк поддержал выпуски облигаций малого и среднего бизнеса на 34 миллиарда рублей, из них больше половины пришлось на текущий год, сообщил председатель наблюдательного совета кредитной организации, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

"В 2025 году почти половина всего объема выпусков облигаций субъектов МСП Московской биржи была поддержана МСП Банком. На него пришлась треть объема размещений, попавших в Сектор роста Московской биржи. За счет участия и экспертизы эмитентов со стороны МСП Банка предприниматели получают возможность попасть в этот сектор, даже имея низкий внешний рейтинг "В-", тогда как в обычных условиях требуется "ВВ-" и выше", – приводит пресс-служба корпорации слова Исаевича.

Гендиректор института развития отметил, что МСП Банк выступает организатором или соорганизатором выпусков облигаций.

"Он покупает до 50% от объема выпуска, тем самым формируя для малого и среднего бизнеса гарантированный спрос на его долговые бумаги и обеспечивая привлечение денежных средств на рынке капитала", – подчеркнул Исаевич.

Он добавил, в 2026 году Корпорация МСП совместно с Банком России запустит специальный обучающий курс и просветительский проект для предпринимателей по выходу на биржу.