Рейтинг@Mail.ru
"Москвич" запустил производство новой линейки кроссоверов - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 16.12.2025 (обновлено: 14:31 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/moskvich-2062383413.html
"Москвич" запустил производство новой линейки кроссоверов
"Москвич" запустил производство новой линейки кроссоверов - РИА Новости, 16.12.2025
"Москвич" запустил производство новой линейки кроссоверов
Московский автомобильный завод "Москвич" начал производство кроссоверов М70 и М90 из новой модельной линейки, сообщила пресс-служба производителя. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T14:26:00+03:00
2025-12-16T14:31:00+03:00
авто
россия
автостат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933207937_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_09b20850665ace2b597d72500c865db1.jpg
https://ria.ru/20251123/eksperty-2056903301.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933207937_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_809d42915a418fcf1db9c91f9038bdba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, автостат
Авто, Россия, Автостат
"Москвич" запустил производство новой линейки кроссоверов

Завод "Москвич" начал производство новой линейки кроссоверов М70 и М90

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкНа линии завода "Москвич"
На линии завода Москвич - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
На линии завода "Москвич". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Московский автомобильный завод "Москвич" начал производство кроссоверов М70 и М90 из новой модельной линейки, сообщила пресс-служба производителя.
«

"Производство линейки "М" стартовало на заводе "Москвич"... Автомобили будут производиться на принципиально иной платформе и комплектоваться производительными и эффективными турбированными двигателями с "классической" трансмиссией 9AT, передним и полным приводом", - говорится в сообщении.

Модели М70 и М90 получат двигатели внутреннего сгорания с турбиной объемом 1,5 и 2,0 литра. Оба автомобиля оснащаются девятиступенчатой автоматической трансмиссией, при этом, модель М90 получит полный привод, а М70 - передний. В будущем эта модель также получит полноприводную версию.
"Автомобили прошли сертификацию и испытания в соответствии с российскими стандартами. Подробности о технических характеристиках, комплектациях и старте продаж будут объявлены позднее", - добавили в пресс-службе.
Текущая модельная линейка, представленная кроссоверами "Москвич 3" в различных версиях, электромобилем "Москвич 3е", седаном "Москвич 6" и семиместным кроссовером "Москвич 8", останется в портфеле бренда.
По данным агентства "Автостат" за январь-ноябрь 2025 года в России продано 14,2 тысячи новых автомобилей "Москвич", что на 29% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Мелкоузловая сборка кроссовера Москвич 3 на линии завода Москвич - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Названы российские авто, доступные в пределах двух миллионов рублей
23 ноября, 11:43
 
АвтоРоссияАвтостат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала