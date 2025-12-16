"Москвич" запустил производство новой линейки кроссоверов

"Производство линейки "М" стартовало на заводе "Москвич"... Автомобили будут производиться на принципиально иной платформе и комплектоваться производительными и эффективными турбированными двигателями с "классической" трансмиссией 9AT, передним и полным приводом", - говорится в сообщении .

Модели М70 и М90 получат двигатели внутреннего сгорания с турбиной объемом 1,5 и 2,0 литра. Оба автомобиля оснащаются девятиступенчатой автоматической трансмиссией, при этом, модель М90 получит полный привод, а М70 - передний. В будущем эта модель также получит полноприводную версию.