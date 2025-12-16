"Москвич" запустил производство новой линейки кроссоверов

https://ria.ru/20251216/moskvich-2062383413.html
Московский автомобильный завод "Москвич" начал производство кроссоверов М70 и М90 из новой модельной линейки, сообщила пресс-служба производителя. РИА Новости, 16.12.2025
Завод "Москвич" начал производство новой линейки кроссоверов М70 и М90
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Московский автомобильный завод "Москвич" начал производство кроссоверов М70 и М90 из новой модельной линейки, сообщила пресс-служба производителя.
"Производство линейки "М" стартовало на заводе "Москвич"... Автомобили будут производиться на принципиально иной платформе и комплектоваться производительными и эффективными турбированными двигателями с "классической" трансмиссией 9AT, передним и полным приводом", - говорится в сообщении.
Модели М70 и М90 получат двигатели внутреннего сгорания с турбиной объемом 1,5 и 2,0 литра. Оба автомобиля оснащаются девятиступенчатой автоматической трансмиссией, при этом, модель М90 получит полный привод, а М70 - передний. В будущем эта модель также получит полноприводную версию.
"Автомобили прошли сертификацию и испытания в соответствии с российскими стандартами. Подробности о технических характеристиках, комплектациях и старте продаж будут объявлены позднее", - добавили в пресс-службе.
Текущая модельная линейка, представленная кроссоверами "Москвич 3" в различных версиях, электромобилем "Москвич 3е", седаном "Москвич 6" и семиместным кроссовером "Москвич 8", останется в портфеле бренда.
По данным агентства "Автостат
" за январь-ноябрь 2025 года в России
продано 14,2 тысячи новых автомобилей "Москвич", что на 29% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.