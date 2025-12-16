Рейтинг@Mail.ru
12:37 16.12.2025
Водохранилища Москвы перевели на зимний режим работы
Водохранилища Москвы перевели на зимний режим работы
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства перевели на зимний режим работы водохранилища, обеспечивающие столицу водой, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Все 15 водохранилищ Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем, обеспечивающие столицу водой, переведены на зимний режим работы. Сотрудники гидротехнических сооружений увеличили их сработку, чтобы создать дополнительные свободные емкости. Это необходимо для успешного прохождения паводка и половодья будущей весной", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что реализация комплекса подготовительных мероприятий позволит принять все талые воды с водосборных территорий, общая площадь которых составляет 50 тысяч квадратных километров, исключить подтопления внепойменных участков.
"В настоящее время стабильная работа гидротехнических сооружений гарантирует надежное водоснабжение столицы, которая ежедневно потребляет около 3 миллионов кубометров воды. Ее качество тщательно контролируется на всех этапах пути к потребителю, проводится анализ по 200 физико-химическим и биологическим показателям", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в зимний период сотрудники гидроузлов регулярно проводят снегомерные съемки, что позволит спрогнозировать масштаб будущего половодья и при необходимости скорректировать работу гидротехнических сооружений.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
