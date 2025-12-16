https://ria.ru/20251216/moskva-2062285268.html
В Москве открыли дело о наследстве экс-главного редактора "Известий"
В Москве открыли дело о наследстве экс-главного редактора "Известий" - РИА Новости, 16.12.2025
В Москве открыли дело о наследстве экс-главного редактора "Известий"
Наследственное дело открыли в Москве после смерти советского и российского государственного деятеля, журналиста и бывшего главного редактора "Известий" Ивана... РИА Новости, 16.12.2025
происшествия
москва
советская россия
москва
