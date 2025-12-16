В Москве открыли дело о наследстве экс-главного редактора "Известий"

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Наследственное дело открыли в Москве после смерти советского и российского государственного деятеля, журналиста и бывшего главного редактора "Известий" Ивана Лаптева, следует из юридических материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.