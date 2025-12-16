Рейтинг@Mail.ru
В Москве открыли дело о наследстве экс-главного редактора "Известий" - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:12 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/moskva-2062285268.html
В Москве открыли дело о наследстве экс-главного редактора "Известий"
В Москве открыли дело о наследстве экс-главного редактора "Известий" - РИА Новости, 16.12.2025
В Москве открыли дело о наследстве экс-главного редактора "Известий"
Наследственное дело открыли в Москве после смерти советского и российского государственного деятеля, журналиста и бывшего главного редактора "Известий" Ивана... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T08:12:00+03:00
2025-12-16T08:12:00+03:00
происшествия
москва
советская россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052508243_0:66:2016:1200_1920x0_80_0_0_c4f15b2294f6309432e2ca7275bee207.jpg
https://ria.ru/20251105/laptev-2052983831.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052508243_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_74f42d44f2f101cd8fb5e5caf8e5a812.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, советская россия
Происшествия, Москва, Советская Россия
В Москве открыли дело о наследстве экс-главного редактора "Известий"

В Москве открыли дело о наследстве экс-главного редактора "Известий" Лаптева

© РИА Новости / Хрупов | Перейти в медиабанкГлавный редактор газеты "Известия" Иван Лаптев
Главный редактор газеты Известия Иван Лаптев - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Хрупов
Перейти в медиабанк
Главный редактор газеты "Известия" Иван Лаптев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Наследственное дело открыли в Москве после смерти советского и российского государственного деятеля, журналиста и бывшего главного редактора "Известий" Ивана Лаптева, следует из юридических материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
«
"Лаптев Иван Дмитриевич… Наследственное дело открыто", - говорится в материалах.
Отмечается, что дело ведет нотариус в Москве.
"Известия" 2 ноября сообщили, что Лаптев умер в больнице в возрасте 91 года. Уточнялось, что журналистскую карьеру он начал в 1964 году: работал в газете "Советская Россия" и журнале "Коммунист", а позже был заместителем главреда газеты "Правда". С 1984 по 1990 год Лаптев занимал пост главного редактора "Известий".
Прощание с бывшим главным редактором Известий Иваном Лаптевым - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Церемония прощания с бывшим главредом "Известий" проходит в Москве
5 ноября, 15:29
 
ПроисшествияМоскваСоветская Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала