Овчинский: на юго-востоке Москвы появится новостройка по реновации

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. На юго-востоке Москвы в Нижегородском районе будет построен жилой дом в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Министр городского правительства также отметил, что на территории рядом с новостройкой установят детские площадки, создадут зоны для занятий спортом, сделают пешеходные дорожки, посадят деревья.