Овчинский: на юго-востоке Москвы появится новостройка по реновации

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. На юго-востоке Москвы в Нижегородском районе будет построен жилой дом в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Выпущен градостроительный план земельного участка площадью 0,17 гектара по адресу: улица Басовская, дом 2. Здесь планируется строительство многоквартирного дома общей площадью 6 тысяч квадратных метров", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Министр городского правительства также отметил, что на территории рядом с новостройкой установят детские площадки, создадут зоны для занятий спортом, сделают пешеходные дорожки, посадят деревья.
В департаменте градостроительной политики добавили, что программа реновации реализуется в Москве с 2017 года. По программе планируется расселить около 1 миллиона человек из более чем 5 тысяч старых домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что новостройки, возведенные по реновации, позволяют экономить до 40% ресурсов в отличие от старых пятиэтажек.