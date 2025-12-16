Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: на юго-востоке Москвы появится новостройка по реновации - РИА Новости, 16.12.2025
09:00 16.12.2025
Овчинский: на юго-востоке Москвы появится новостройка по реновации
Овчинский: на юго-востоке Москвы появится новостройка по реновации - РИА Новости, 16.12.2025
Овчинский: на юго-востоке Москвы появится новостройка по реновации
На юго-востоке Москвы в Нижегородском районе будет построен жилой дом в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 16.12.2025
2025
Овчинский: на юго-востоке Москвы появится новостройка по реновации

Овчинский: в районе Нижегородский планируют возвести новостройку по реновации

Пресс-служба департамента градостроительной политики
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Пресс-служба департамента градостроительной политики. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. На юго-востоке Москвы в Нижегородском районе будет построен жилой дом в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Выпущен градостроительный план земельного участка площадью 0,17 гектара по адресу: улица Басовская, дом 2. Здесь планируется строительство многоквартирного дома общей площадью 6 тысяч квадратных метров", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Министр городского правительства также отметил, что на территории рядом с новостройкой установят детские площадки, создадут зоны для занятий спортом, сделают пешеходные дорожки, посадят деревья.
В департаменте градостроительной политики добавили, что программа реновации реализуется в Москве с 2017 года. По программе планируется расселить около 1 миллиона человек из более чем 5 тысяч старых домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что новостройки, возведенные по реновации, позволяют экономить до 40% ресурсов в отличие от старых пятиэтажек.
МоскваВладислав ОвчинскийСергей СобянинГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
