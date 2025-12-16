Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: на Ленинградском шоссе возведут бизнес-центр
09:06 16.12.2025
Ефимов: на Ленинградском шоссе возведут бизнес-центр
Ефимов: на Ленинградском шоссе возведут бизнес-центр
На севере Москвы на Ленинградском шоссе появится бизнес-центр площадью свыше 51 тысячи квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T09:06:00+03:00
2025-12-16T09:06:00+03:00
2025
Ефимов: на Ленинградском шоссе возведут бизнес-центр

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. На севере Москвы на Ленинградском шоссе появится бизнес-центр площадью свыше 51 тысячи квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Деловой центр будет расположен недалеко от Химкинского водохранилища, в районе Левобережный, на Ленинградском шоссе, 63А/3.
"Здание общей площадью более 51 тысячи квадратных метров будет состоять из 29 надземных и трех подземных этажей. Из них около 23 тысяч квадратных метров отведут под офисные помещения", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Замглавы города уточнил, что это поспособствует появлению в районе примерно 2,5 тысяч рабочих мест.
Как отмечается в сообщении градкомплекса, на первом этаже бизнес-центра будут размещены торговые объекты и ресторан. На террасе площадью 1,1 тысяч "квадратов", которая будет расположена на стилобате, для работников бизнес-центра появится общественное пространство. Например, там обустроят гимнастический комплекс, установят качели, шезлонги. Также будет отдельная зона для мероприятий, обеденное пространство, а еще поставят скамейки с USB-зарядками. В самом деловом центре установят 11 лифтов.
На территории бизнес-центра и в подземной его части будут построены парковки на 283 автомобиля и 36 мотоциклов. Кроме того, на площадке паркинга будут размещены кладовки, а также автомойка на минус первом этаже, уточнили в пресс-службе градкомплекса.
Что касается дизайна, то снаружи объект будет иметь форму кристалла, для внешней отделки будут использовать стекло и алюминиевые кассеты темно-серого и латунного цветов, добавили в градкомплексе.
