Ефимов: на Ленинградском шоссе возведут бизнес-центр

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. На севере Москвы на Ленинградском шоссе появится бизнес-центр площадью свыше 51 тысячи квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Деловой центр будет расположен недалеко от Химкинского водохранилища, в районе Левобережный, на Ленинградском шоссе , 63А/3.

"Здание общей площадью более 51 тысячи квадратных метров будет состоять из 29 надземных и трех подземных этажей. Из них около 23 тысяч квадратных метров отведут под офисные помещения", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Замглавы города уточнил, что это поспособствует появлению в районе примерно 2,5 тысяч рабочих мест.

Как отмечается в сообщении градкомплекса, на первом этаже бизнес-центра будут размещены торговые объекты и ресторан. На террасе площадью 1,1 тысяч "квадратов", которая будет расположена на стилобате, для работников бизнес-центра появится общественное пространство. Например, там обустроят гимнастический комплекс, установят качели, шезлонги. Также будет отдельная зона для мероприятий, обеденное пространство, а еще поставят скамейки с USB-зарядками. В самом деловом центре установят 11 лифтов.

На территории бизнес-центра и в подземной его части будут построены парковки на 283 автомобиля и 36 мотоциклов. Кроме того, на площадке паркинга будут размещены кладовки, а также автомойка на минус первом этаже, уточнили в пресс-службе градкомплекса.