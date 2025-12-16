Рейтинг@Mail.ru
Москалькова: пять человек не удалось вернуть на Украину из-за обстрелов - РИА Новости, 16.12.2025
17:22 16.12.2025
Москалькова: пять человек не удалось вернуть на Украину из-за обстрелов
Москалькова: пять человек не удалось вернуть на Украину из-за обстрелов
Пятерых человек, которых во вторник должны были воссоединить с близкими на Украине, не удалось вывезти в Белоруссию из-за обстрела ВСУ Херсонской области
Москалькова: пять человек не удалось вернуть на Украину из-за обстрелов

Москалькова: пятерых человек не удалось вернуть на Украину из-за обстрела ВСУ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 16 дек - РИА Новости. Пятерых человек, которых во вторник должны были воссоединить с близкими на Украине, не удалось вывезти в Белоруссию из-за обстрела ВСУ Херсонской области, Россия будет запрашивать режим тишины, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее Москалькова сообщала о том, что во вторник с территории Украины в РФ будут возвращены 15 россиян, 15 человек вернутся к близким на Украину.
«
"На сегодняшний день у нас не выехали ещё члены семьи из Херсонской области, поскольку там сложная оперативная обстановка… Мы будем сейчас разговаривать с украинской стороной и попробуем запросить режим тишины для того, чтобы можно было обеспечить воссоединение семей", - сказала Москалькова журналистам.
