https://ria.ru/20251216/moskalkova-2062441665.html
Москалькова заявила о готовности помочь уголовно преследуемым на Украине
Москалькова заявила о готовности помочь уголовно преследуемым на Украине - РИА Новости, 16.12.2025
Москалькова заявила о готовности помочь уголовно преследуемым на Украине
Более 400 украинцев и 50 россиян, подвергшихся на Украине уголовному преследованию, обратились в аппарат российского омбудсмена, Россия готова им помогать,... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T17:19:00+03:00
2025-12-16T17:19:00+03:00
2025-12-16T17:19:00+03:00
в мире
украина
россия
татьяна москалькова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028411907_0:70:3003:1759_1920x0_80_0_0_6f0f84248f509951746fb1e556e079d6.jpg
https://ria.ru/20251215/moskalkova-2062125400.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028411907_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_36f48e02bf2875eb22356a45a791a9c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, татьяна москалькова
В мире, Украина, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова заявила о готовности помочь уголовно преследуемым на Украине
Москалькова заявила о готовности помочь уголовно преследуемым на Украине людям