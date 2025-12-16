Москалькова заявила о готовности помочь уголовно преследуемым на Украине

НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 16 дек - РИА Новости. Более 400 украинцев и 50 россиян, подвергшихся на Украине уголовному преследованию, обратились в аппарат российского омбудсмена, Россия готова им помогать, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.