В России снизилось число дистанционных мошенничеств
В России снизилось число дистанционных мошенничеств - РИА Новости, 16.12.2025
В России снизилось число дистанционных мошенничеств
Более 320 тысяч фактов дистанционного мошенничества зарегистрированы в России за 11 месяцев 2025 года, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года,... РИА Новости, 16.12.2025
В России снизилось число дистанционных мошенничеств
МВД: в России за 11 месяцев выявили более 320 тысяч дистанционных мошенничеств