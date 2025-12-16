В России снизилось число дистанционных мошенничеств

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более 320 тысяч фактов дистанционного мошенничества зарегистрированы в России за 11 месяцев 2025 года, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщил замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов.