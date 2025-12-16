Рейтинг@Mail.ru
В России снизилось число дистанционных мошенничеств - РИА Новости, 16.12.2025
17:38 16.12.2025
В России снизилось число дистанционных мошенничеств
Более 320 тысяч фактов дистанционного мошенничества зарегистрированы в России за 11 месяцев 2025 года, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года,... РИА Новости, 16.12.2025
В России снизилось число дистанционных мошенничеств

Сотрудник полиции
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более 320 тысяч фактов дистанционного мошенничества зарегистрированы в России за 11 месяцев 2025 года, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщил замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов.
"За 11 месяцев у нас зарегистрированы более 320 тысяч дистанционных мошенничеств. Это примерно на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал он на круглом столе "Актуальные проблемы при совершении сделок с недвижимостью" в Госдуме.
Он отметил, что снижение количества таких преступлений произошло из-за комплексного применения различных антифрод-систем банками, кредитными организациями, риэлторами и нотариусами, а также введенной уголовной ответственности для дропов.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
МВД зафиксировало волну дистанционных мошенничеств с новой уловкой
16 сентября, 15:03
 
