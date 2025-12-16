https://ria.ru/20251216/moor-2062459792.html
Тюменская область планово обновляет объекты здравоохранения
Тюменская область планово обновляет объекты здравоохранения - РИА Новости, 16.12.2025
Тюменская область планово обновляет объекты здравоохранения
Модернизация первичного звена здравоохранения в Тюменской области идет по плану, согласно программе в этом году в регионе завершено строительство трех... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T18:14:00+03:00
2025-12-16T18:14:00+03:00
2025-12-16T18:14:00+03:00
тюменская область
тюменская область
россия
тюмень
александр моор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965139764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_47bb0a84d6d1ee4ac87b32d6ba58315c.jpg
https://ria.ru/20251209/invalidy-2060812228.html
https://ria.ru/20251208/ekosistema-2060543513.html
тюменская область
россия
тюмень
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965139764_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8eba5582b11b3327563039faa00090d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, россия, тюмень, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Россия, Тюмень, Александр Моор
Тюменская область планово обновляет объекты здравоохранения
Моор: в Тюменской области идет модернизация первичного звена здравоохранения
ТЮМЕНЬ, 16 дек – РИА Новости. Модернизация первичного звена здравоохранения в Тюменской области идет по плану, согласно программе в этом году в регионе завершено строительство трех поликлиник, капитально отремонтировано девять объектов, сообщил губернатор Александр Моор.
Развитие системы здравоохранения обсуждалось 15 декабря на заседании совета при полномочном представителе президента России в Уральском федеральном округе.
"Реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения в Тюменской области идет по плану. В Тюмени открылся филиал поликлиники областной больницы №19. Недавно начал работу филиал поликлиники в Тобольске. Завершено строительство поликлиники в поселке Богандинском. Капитально отремонтированы девять объектов здравоохранения. Завершается капремонт еще четырех", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.
В 2025 году в муниципалитетах региона также установлено 25 модульных конструкций: врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты и филиалы поликлиник. В 2021-2024 годах в муниципалитетах построено шесть фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиника, установлены 21 модульный фельдшерско-акушерский пункт и восемь врачебных амбулаторий, капитально отремонтировано 22 объекта.
Модернизация первичного звена здравоохранения ведется в соответствии с нацпроектом "Продолжительная и активная жизнь", который является одним из самых важных для людей, отметил Моор.