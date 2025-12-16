Рейтинг@Mail.ru
Тюменская область планово обновляет объекты здравоохранения
Тюменская область
 
18:14 16.12.2025
Тюменская область планово обновляет объекты здравоохранения
Модернизация первичного звена здравоохранения в Тюменской области идет по плану, согласно программе в этом году в регионе завершено строительство трех...
Тюменская область планово обновляет объекты здравоохранения

ТЮМЕНЬ, 16 дек – РИА Новости. Модернизация первичного звена здравоохранения в Тюменской области идет по плану, согласно программе в этом году в регионе завершено строительство трех поликлиник, капитально отремонтировано девять объектов, сообщил губернатор Александр Моор.
Развитие системы здравоохранения обсуждалось 15 декабря на заседании совета при полномочном представителе президента России в Уральском федеральном округе.
"Реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения в Тюменской области идет по плану. В Тюмени открылся филиал поликлиники областной больницы №19. Недавно начал работу филиал поликлиники в Тобольске. Завершено строительство поликлиники в поселке Богандинском. Капитально отремонтированы девять объектов здравоохранения. Завершается капремонт еще четырех", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.
В 2025 году в муниципалитетах региона также установлено 25 модульных конструкций: врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты и филиалы поликлиник. В 2021-2024 годах в муниципалитетах построено шесть фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиника, установлены 21 модульный фельдшерско-акушерский пункт и восемь врачебных амбулаторий, капитально отремонтировано 22 объекта.
Модернизация первичного звена здравоохранения ведется в соответствии с нацпроектом "Продолжительная и активная жизнь", который является одним из самых важных для людей, отметил Моор.
