Тюменская область планово обновляет объекты здравоохранения

ТЮМЕНЬ, 16 дек – РИА Новости. Модернизация первичного звена здравоохранения в Тюменской области идет по плану, согласно программе в этом году в регионе завершено строительство трех поликлиник, капитально отремонтировано девять объектов, сообщил губернатор Александр Моор.

Развитие системы здравоохранения обсуждалось 15 декабря на заседании совета при полномочном представителе президента России в Уральском федеральном округе.

"Реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения в Тюменской области идет по плану. В Тюмени открылся филиал поликлиники областной больницы №19. Недавно начал работу филиал поликлиники в Тобольске. Завершено строительство поликлиники в поселке Богандинском. Капитально отремонтированы девять объектов здравоохранения. Завершается капремонт еще четырех", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.

В 2025 году в муниципалитетах региона также установлено 25 модульных конструкций: врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты и филиалы поликлиник. В 2021-2024 годах в муниципалитетах построено шесть фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиника, установлены 21 модульный фельдшерско-акушерский пункт и восемь врачебных амбулаторий, капитально отремонтировано 22 объекта.