Совет Европы увидел риски в реформе прокуратуры Молдавии

КИШИНЕВ, 16 дек – РИА Новости. Венецианская комиссия (ВК) Совета Европы отмечает, что предложенная властями Молдавии реформа прокуратуры не соответствует заявленной цели усиления борьбы с коррупцией и может ослабить антикоррупционную систему, следует из опубликованного на официальном сайте Совета Европы заключения.

Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) ранее инициировала законопроект о ликвидации Антикоррупционной прокуратуры и прокуратуры по борьбе с организованной преступностью с созданием единой структуры. Президент Майя Санду заявляла, что реформа направлена на повышение эффективности борьбы с коррупцией, в том числе с электоральными преступлениями. Оппозиция неоднократно критиковала инициативу, заявляя, что ликвидация специализированных органов может привести к ослаблению независимости прокурорской системы и создать условия для политического влияния на расследования. Оппозиция также указывала на отсутствие четких критериев эффективности реформы и гарантий ее соответствия европейским правовым стандартам.

"Предлагаемые изменения и ликвидация специализированных прокуратур могут создать серьезные риски для текущих расследований, а также привести к подрыву институциональной независимости прокурорской системы, что противоречит стандартам Совета Европы", - говорится в документе ВК.

В заключении также отмечается, что авторы законопроекта не пояснили, каким образом предлагаемые меры позволят усилить борьбу с электоральной коррупцией.

"Изменения не демонстрируют, каким образом заявленная цель усиления борьбы с электоральной коррупцией будет достигнута в результате ликвидации существующих специализированных органов", - отмечается в экспертной оценке.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.