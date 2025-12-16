Рейтинг@Mail.ru
Совет Европы увидел риски в реформе прокуратуры Молдавии - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:46 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/moldaviya-2062507025.html
Совет Европы увидел риски в реформе прокуратуры Молдавии
Совет Европы увидел риски в реформе прокуратуры Молдавии - РИА Новости, 16.12.2025
Совет Европы увидел риски в реформе прокуратуры Молдавии
Венецианская комиссия (ВК) Совета Европы отмечает, что предложенная властями Молдавии реформа прокуратуры не соответствует заявленной цели усиления борьбы с... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T23:46:00+03:00
2025-12-16T23:46:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
майя санду
sputnik молдова
совет европы
евгения гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20251213/sanda-2061852805.html
https://ria.ru/20251203/moldaviya-2059619938.html
https://ria.ru/20251209/genprokuror-2060742353.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, майя санду, sputnik молдова, совет европы, евгения гуцул, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Майя Санду, Sputnik Молдова, Совет Европы, Евгения Гуцул, Московский комсомолец
Совет Европы увидел риски в реформе прокуратуры Молдавии

СЕ: реформа прокуратуры Молдавии может ослабить антикоррупционную систему

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 16 дек – РИА Новости. Венецианская комиссия (ВК) Совета Европы отмечает, что предложенная властями Молдавии реформа прокуратуры не соответствует заявленной цели усиления борьбы с коррупцией и может ослабить антикоррупционную систему, следует из опубликованного на официальном сайте Совета Европы заключения.
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) ранее инициировала законопроект о ликвидации Антикоррупционной прокуратуры и прокуратуры по борьбе с организованной преступностью с созданием единой структуры. Президент Майя Санду заявляла, что реформа направлена на повышение эффективности борьбы с коррупцией, в том числе с электоральными преступлениями. Оппозиция неоднократно критиковала инициативу, заявляя, что ликвидация специализированных органов может привести к ослаблению независимости прокурорской системы и создать условия для политического влияния на расследования. Оппозиция также указывала на отсутствие четких критериев эффективности реформы и гарантий ее соответствия европейским правовым стандартам.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В Госдуме заявили, что Санду готовит страну к силовому решению вопроса ПМР
13 декабря, 15:43
"Предлагаемые изменения и ликвидация специализированных прокуратур могут создать серьезные риски для текущих расследований, а также привести к подрыву институциональной независимости прокурорской системы, что противоречит стандартам Совета Европы", - говорится в документе ВК.
В заключении также отмечается, что авторы законопроекта не пояснили, каким образом предлагаемые меры позволят усилить борьбу с электоральной коррупцией.
"Изменения не демонстрируют, каким образом заявленная цель усиления борьбы с электоральной коррупцией будет достигнута в результате ликвидации существующих специализированных органов", - отмечается в экспертной оценке.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Санду подписала указ о денонсации соглашения между Россией и Молдавией
3 декабря, 19:51
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
У власти в Молдавии находятся коррупционеры, считает экс-генпрокурор
9 декабря, 10:15
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияМайя СандуSputnik МолдоваСовет ЕвропыЕвгения ГуцулМосковский комсомолец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала