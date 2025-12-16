Молдавская оппозиция выступила против идеи изменить регламент парламента

КИШИНЕВ, 16 дек - РИА Новости. Все оппозиционные фракции парламента Молдавии подписали совместную декларацию о недопустимости намерения правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) изменить регламент парламента и ограничить права депутатов, заявил лидер оппозиционной партии социалистов, экс-президент республики Игорь Додон.
Ранее соцпартия сообщала, что власти Молдавии хотят изменить регламент парламента и ограничить депутатов в возможности выражать свое мнение.
"Все оппозиционные фракции подписали совместную декларацию о недопустимости намерения ПДС изменить регламент парламента и ограничить права депутатов", - написал Додон в своем Telegram-канале.
По его словам, социалисты считают, что эти изменения представляют собой серьезное нарушение конституции, удар по политическому плюрализму и угрозу в адрес демократических обсуждений в парламенте. "Мы не позволим превратить законодательный орган в учреждение, подчиненное интересам временного парламентского большинства", - пояснил Додон.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00