Молдавская оппозиция выступила против идеи изменить регламент парламента
16.12.2025
Молдавская оппозиция выступила против идеи изменить регламент парламента
Молдавская оппозиция выступила против идеи изменить регламент парламента
Молдавская оппозиция выступила против идеи изменить регламент парламента

Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 дек - РИА Новости. Все оппозиционные фракции парламента Молдавии подписали совместную декларацию о недопустимости намерения правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) изменить регламент парламента и ограничить права депутатов, заявил лидер оппозиционной партии социалистов, экс-президент республики Игорь Додон.
Ранее соцпартия сообщала, что власти Молдавии хотят изменить регламент парламента и ограничить депутатов в возможности выражать свое мнение.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В Молдавии идет намеренная нацификация общества, заявил глава "Победы"
15 декабря, 16:27
"Все оппозиционные фракции подписали совместную декларацию о недопустимости намерения ПДС изменить регламент парламента и ограничить права депутатов", - написал Додон в своем Telegram-канале.
По его словам, социалисты считают, что эти изменения представляют собой серьезное нарушение конституции, удар по политическому плюрализму и угрозу в адрес демократических обсуждений в парламенте. "Мы не позволим превратить законодательный орган в учреждение, подчиненное интересам временного парламентского большинства", - пояснил Додон.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
В мире Молдавия Гагаузия Кишинев Игорь Додон Евгения Гуцул Sputnik Молдова Московский комсомолец
 
 
