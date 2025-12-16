Молдавская оппозиция предложила поднять налог на прибыль для энергокомпаний

Один из законопроектов обязывает торговые сети выделять не менее 50% полок под продукты местного производства, ещё одна законодательная инициатива касается введение налога для энергокомпаний.

"Законопроект, которым мы предлагаем ввести налог на прибыль в 25% для компаний-поставщиков и дистрибьюторов электроэнергии и природного газа в Республике Молдова на период 2025–2027 годов вместо действующих 12%. Цель – увеличить доходы госбюджета, так как энергетические компании получили значительные прибыли на фоне роста тарифов и бюджетных компенсаций населению. Дополнительные поступления планируется направлять на финансовую устойчивость и социальную поддержку", - отметил Додон.