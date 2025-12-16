Рейтинг@Mail.ru
16.12.2025
13:43 16.12.2025
Молдавская оппозиция предложила поднять налог на прибыль для энергокомпаний
Молдавская оппозиция предложила поднять налог на прибыль для энергокомпаний - РИА Новости, 16.12.2025
Молдавская оппозиция предложила поднять налог на прибыль для энергокомпаний
Молдавская оппозиционная партия социалистов (ПСРМ) зарегистрировала в парламенте два законопроекта, которые предполагают поддержку местных производителей
2025-12-16T13:43:00+03:00
2025-12-16T13:43:00+03:00
в мире
молдавия
игорь додон
молдавия
в мире, молдавия, игорь додон
В мире, Молдавия, Игорь Додон
Молдавская оппозиция предложила поднять налог на прибыль для энергокомпаний

Молдавские социалисты предложили повысить налог на прибыль для энергокомпаний

КИШИНЕВ, 16 дек - РИА Новости. Молдавская оппозиционная партия социалистов (ПСРМ) зарегистрировала в парламенте два законопроекта, которые предполагают поддержку местных производителей, а также увеличение налога на прибыль для энергокомпаний с 12% до 25% для пополнения дохода госбюджета, сообщил лидер политформирования, экс-президента республики Игорь Додон.
"Зарегистрировали в парламенте два важных законопроекта. Призываем коллег по парламенту поддержать эти инициативы", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Один из законопроектов обязывает торговые сети выделять не менее 50% полок под продукты местного производства, ещё одна законодательная инициатива касается введение налога для энергокомпаний.
"Законопроект, которым мы предлагаем ввести налог на прибыль в 25% для компаний-поставщиков и дистрибьюторов электроэнергии и природного газа в Республике Молдова на период 2025–2027 годов вместо действующих 12%. Цель – увеличить доходы госбюджета, так как энергетические компании получили значительные прибыли на фоне роста тарифов и бюджетных компенсаций населению. Дополнительные поступления планируется направлять на финансовую устойчивость и социальную поддержку", - отметил Додон.
Политик пояснил, что подобная налоговая практика существует в ряде стран Европейского союза - Португалии, Испании, Германии и Румынии.
В январе в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство регулирования энергетики увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также из-за нежелания молдавского руководства выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если молдавская сторона получала энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то приднестровская оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
