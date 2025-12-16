Оппозиция обвинила власти Молдавии в снижении финансирования образования

КИШИНЕВ, 16 дек – РИА Новости. Сфера образования в Молдавии теряла приоритет в структуре государственных расходов в период правления партии "Действие и солидарность" (ПДС), заявили в оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) республики.

В школах и детских садах Молдавии во вторник прошла акция, организованная Федерацией профсоюзов работников образования и науки. Педагоги и сотрудники учреждений выступили с требованиями справедливой оплаты труда, следует из сообщения профсоюза. Ранее в министерстве образования Молдавии заявили, что уровень заработных плат в отрасли "не соответствует обоснованным ожиданиям работников".

"В период правления ПДС образование теряло приоритет в структуре госрасходов, а учителя - реальную зарплату на фоне инфляции. Бюджеты последних лет формировались таким образом, чтобы обеспечить минимальное функционирование системы, но не ее реформирование, а в период инфляционного кризиса педагоги понесли существенные потери реальной заработной платы без механизмов компенсации или индексации", - говорится в распространенном для СМИ заявлении политсилы.

ЛДПМ также отметили, что в 2025 году около 300 миллионов леев (порядка 18 миллионов долларов) из бюджета образования были направлены на меры поддержки школьников, которые партия считает имеющими электоральный характер. По ее данным, эти ассигнования не носят системного характера и отсутствуют в проекте бюджета на 2026 год, который не предусматривает ресурсов для повышения зарплат педагогов.

Парламент Молдавии 12 декабря одобрил в первом чтении проект госбюджета на 2026 год с дефицитом в 1,23 миллиарда долларов. По сравнению с дефицитом 2025 года он вырос почти на 50%. Ранее при утверждении правительством проекта госбюджета премьер республики Александр Мунтяну заявил, что документ направлен на привлечение инвестиций, которые будут способствовать устойчивому экономическому росту.