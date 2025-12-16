Рейтинг@Mail.ru
17:46 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/moldavija-2062450158.html
В Молдавии потребовали от Счетной палаты проверить закупки газа и мазута
Молдавский оппозиционный блок "Альтернатива" потребовал от Счетной палаты республики провести расширенную проверку закупок и поставок газа и мазута госкомпанией РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T17:46:00+03:00
2025-12-16T17:46:00+03:00
КИШИНЕВ, 16 дек - РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок "Альтернатива" потребовал от Счетной палаты республики провести расширенную проверку закупок и поставок газа и мазута госкомпанией Energocom за 2021–2024 годы, сообщил депутат парламента от политформирования, экс-генпрокурор Александр Стояногло.
Политик отметил, что недавно Счетная палата представила парламентскому комитету по контролю за государственными финансами отчет о проверке соблюдения требований в отношении управления госактивами и финансовыми ресурсами компанией Energocom в период 2021–2023 годов.
"На наш взгляд, отчет является неполным, он не отвечает на основные вопросы, осуществлялись ли закупки государством корректно, своевременно и по справедливой цене. Другими словами, не проверено то, что действительно важно. Поэтому парламентская фракция "Альтернатива" обратилась в Счетную палату с просьбой провести всестороннюю и углубленную проверку способов закупки и поставок природного газа и мазута в период 2021–2024 годов включительно", - написал Стояногло в своем Telegram-канале.
По его словам, депутаты блока потребовали проверить, в частности, объемы закупок, цены, законность процедур и финансовое влияние, а также анализ решений, нормативную базу и соответствие приобретенных объемов фактическому потреблению.
Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии "Действие и солидарность" не поддержало подобную инициативу.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Поставщики газа в Молдавию до 1 ноября должны сформировать запасы
18 июля, 23:53
 
