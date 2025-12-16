В Молдавии потребовали от Счетной палаты проверить закупки газа и мазута

КИШИНЕВ, 16 дек - РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок "Альтернатива" потребовал от Счетной палаты республики провести расширенную проверку закупок и поставок газа и мазута госкомпанией Energocom за 2021–2024 годы, сообщил депутат парламента от политформирования, экс-генпрокурор Александр Стояногло.

Политик отметил, что недавно Счетная палата представила парламентскому комитету по контролю за государственными финансами отчет о проверке соблюдения требований в отношении управления госактивами и финансовыми ресурсами компанией Energocom в период 2021–2023 годов.

"На наш взгляд, отчет является неполным, он не отвечает на основные вопросы, осуществлялись ли закупки государством корректно, своевременно и по справедливой цене. Другими словами, не проверено то, что действительно важно. Поэтому парламентская фракция "Альтернатива" обратилась в Счетную палату с просьбой провести всестороннюю и углубленную проверку способов закупки и поставок природного газа и мазута в период 2021–2024 годов включительно", - написал Стояногло в своем Telegram-канале.

По его словам, депутаты блока потребовали проверить, в частности, объемы закупок, цены, законность процедур и финансовое влияние, а также анализ решений, нормативную базу и соответствие приобретенных объемов фактическому потреблению.

Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии "Действие и солидарность" не поддержало подобную инициативу.