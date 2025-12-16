КИШИНЕВ, 16 дек - РИА Новости. Термин "Великая Отечественная война" в Молдавии при президенте Майе Санду находится под запретом, героями представляются румынские нацисты, заявил во вторник руководитель Национального координационного комитета "Победа" и поискового движения в республике Алексей Петрович.
"Термин "Великая Отечественная война" сегодня находится под запретом. Причем с удивительной по уровню цинизма формулировкой... Дескать, это оскорбительное название для определенной части населения Республики Молдова, а именно для тех, кто воевал на стороне гитлеровской Германии. Имеются в виду те 50 тысяч несчастных бессарабцев, которых румынская жандармерия палками и ружьями загнала в ряды армии Иона Антонеску (румынский маршал, один из пособников Гитлера - ред.), - написал Петрович в своем Telegram-канале.
При этом поисковик отметил, что против нацизма сражались свыше 300 тысяч уроженцев Молдавии. "Вытравляя из народной памяти Великую Отечественную, нашу историю лишают и величия, и Отечества. Авторы учебника по истории румын подробно объясняют детям, что никакого подвига и самопожертвования не было, а были только мародерства, убийства и "советская оккупация". Впрочем, я не совсем точен. "Герои" в учебнике все-таки есть. Румынские нацисты, убившие свыше 300 тысяч мирного населения. Их недобрую память сегодня принято решение обелить и сделать официальной легендой", - пояснил он.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии потребовала от властей страны изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.