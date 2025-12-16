Молдавский активист рассказал о запрете термина "ВОВ" в стране

КИШИНЕВ, 16 дек - РИА Новости. Термин "Великая Отечественная война" в Молдавии при президенте Майе Санду находится под запретом, героями представляются румынские нацисты, заявил во вторник руководитель Национального координационного комитета "Победа" и поискового движения в республике Алексей Петрович.

Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии потребовала от властей страны изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания.