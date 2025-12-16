Рейтинг@Mail.ru
15:49 16.12.2025
Мишустин призвал деятелей культуры заинтересовывать молодежь
Мишустин призвал деятелей культуры заинтересовывать молодежь
2025-12-16T15:49:00+03:00
2025-12-16T15:49:00+03:00
2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий Правительства РФ 2025 года в области культуры
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий Правительства РФ 2025 года в области культуры
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Премьер-министр ПФ Михаил Мишустин попросил деятелей культуры думать о том, как заинтересовать молодежь, чтобы она могла знакомиться с лучшими произведениями искусства.
"Пожалуйста, думайте о том, как продолжать своё дело, заинтересовывая молодёжь. Наши ребята очень опытные, они много смотрят, читают, у них есть возможности сравнивать. И поэтому те достижения, результаты, которые вы показываете, нужно обязательно делить с молодёжью, чтобы через все инструменты, которые государством созданы, молодёжь могла знакомиться с лучшими произведениями искусства, решениями, выставками", - сказал Мишустин в ходе церемонии вручения премий правительства в области культуры за 2025 год.
Он отметил, что на это нацелен проект "Пушкинская карта" - "чтобы у детей, у молодёжи были возможности видеть лучшее".
Премьер также поздравил собравшихся с наступающим Новым годом.
"Пора непростая для всех деятелей культуры и искусства. Пожалуйста, давайте достойно передадим всё, что мы знаем и умеем, нашей молодёжи", - сказал Мишустин.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В ГД предложили выдавать "Пушкинские карты" с семи лет
11 декабря, 00:15
 
