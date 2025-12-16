https://ria.ru/20251216/mishustin-2062409474.html
Мишустин призвал деятелей культуры заинтересовывать молодежь
Мишустин призвал деятелей культуры заинтересовывать молодежь - РИА Новости, 16.12.2025
Мишустин призвал деятелей культуры заинтересовывать молодежь
Премьер-министр ПФ Михаил Мишустин попросил деятелей культуры думать о том, как заинтересовать молодежь, чтобы она могла знакомиться с лучшими произведениями... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T15:49:00+03:00
2025-12-16T15:49:00+03:00
2025-12-16T15:49:00+03:00
общество
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062389163_0:0:2919:1642_1920x0_80_0_0_d911a444750bb5cf60f51913c654c326.jpg
https://ria.ru/20251211/gosduma-2061253472.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062389163_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d70eb53b504f67e2a0bbb109d60eae39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мишустин
Общество, Михаил Мишустин
Мишустин призвал деятелей культуры заинтересовывать молодежь
Мишустин попросил деятелей культуры думать, как заинтересовать молодежь
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Премьер-министр ПФ Михаил Мишустин попросил деятелей культуры думать о том, как заинтересовать молодежь, чтобы она могла знакомиться с лучшими произведениями искусства.
"Пожалуйста, думайте о том, как продолжать своё дело, заинтересовывая молодёжь. Наши ребята очень опытные, они много смотрят, читают, у них есть возможности сравнивать. И поэтому те достижения, результаты, которые вы показываете, нужно обязательно делить с молодёжью, чтобы через все инструменты, которые государством созданы, молодёжь могла знакомиться с лучшими произведениями искусства, решениями, выставками", - сказал Мишустин
в ходе церемонии вручения премий правительства в области культуры за 2025 год.
Он отметил, что на это нацелен проект "Пушкинская карта" - "чтобы у детей, у молодёжи были возможности видеть лучшее".
Премьер также поздравил собравшихся с наступающим Новым годом.
"Пора непростая для всех деятелей культуры и искусства. Пожалуйста, давайте достойно передадим всё, что мы знаем и умеем, нашей молодёжи", - сказал Мишустин.