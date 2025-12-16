Мишустин назвал сохранение памяти о подвигах одной из ключевых тем в России

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Тема сохранения памяти о ратных подвигах российских воинов является одной из ключевых для государства, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения правительственных премий в области культуры за 2025 год.