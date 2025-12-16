Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал сохранение памяти о подвигах одной из ключевых тем в России - РИА Новости, 16.12.2025
15:15 16.12.2025 (обновлено: 15:16 16.12.2025)
Мишустин назвал сохранение памяти о подвигах одной из ключевых тем в России
Тема сохранения памяти о ратных подвигах российских воинов является одной из ключевых для государства, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на церемонии... РИА Новости, 16.12.2025
Мишустин назвал сохранение памяти о подвигах одной из ключевых тем в России

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий Правительства РФ 2025 года в области культуры
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий Правительства РФ 2025 года в области культуры
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Тема сохранения памяти о ратных подвигах российских воинов является одной из ключевых для государства, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения правительственных премий в области культуры за 2025 год.
"Одной из ключевых тем для истории культуры, для страны в целом и для каждого из нас является сохранение памяти о ратных подвигах наших воинов, тем более что 2025 год - это Год защитника Отечества и год 80-летия победы в Великой Отечественной войне", - сказал Мишустин.
Он отметил проект членов "Российского военно-исторического общества" Николая Овсиенко и Виталия Шанова, награжденных за создание мемориального комплекса "Александр Невский с дружиной" в Псковской области.
"Этот проект появился в память о легендарном Ледовом побоище, когда наши предки отразили вторжение с Запада. Важнейший мемориал для образовательных программ, для патриотического воспитания нашей молодежи", - подчеркнул Мишустин.
Россия отстаивает право на историческую справедливость, заявил Мишустин
