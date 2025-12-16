Рейтинг@Mail.ru
Правительство утвердило программу сохранения объектов культурного наследия - РИА Новости, 16.12.2025
14:56 16.12.2025 (обновлено: 15:09 16.12.2025)
Правительство утвердило программу сохранения объектов культурного наследия
Правительство утвердило программу сохранения объектов культурного наследия
Правительство утвердило программу сохранения объектов культурного наследия
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ утвердило программу "Сохранение объектов культурного наследия народов РФ" на период до 2045... РИА Новости, 16.12.2025
Правительство утвердило программу сохранения объектов культурного наследия

Кабмин утвердил программу сохранения объектов культурного наследия народов РФ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий Правительства РФ 2025 года в области культуры. 16 декабря 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий Правительства РФ 2025 года в области культуры. 16 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий Правительства РФ 2025 года в области культуры. 16 декабря 2025
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ утвердило программу "Сохранение объектов культурного наследия народов РФ" на период до 2045 года.
"Нужно делать все необходимое для сбережения исторического, культурного развития регионов, их самобытности. Чтобы люди чувствовали связь времен. Именно поэтому правительством была разработана программа по сохранению объектов культурного наследия народов России до 2045 года. Соответствующее распоряжение подписано. Запланирована большая работа по приведению в порядок свыше тысячи объектов, а также подготовки квалифицированных специалистов", - отметил Мишустин на церемонии вручения премий правительства в области культуры.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий Правительства РФ 2025 года в области культуры. 16 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Мишустин вручил премии в области культуры
Глава российского кабмина подчеркнул, что власти страны рассчитывают на самое активное участие деятелей культуры в этой работе.
Как отметили в Кабмине, главной целью новой программы является сохранение культурного и исторического наследия РФ для нынешнего и будущего поколений. Ее реализация позволит увеличить количество отреставрированных памятников истории и культуры, вовлечь их в хозяйственный оборот.
"Для достижения поставленной цели в программе предусмотрены конкретные механизмы. В их числе - предоставление субсидий... Ожидается, что с помощью такого льготного инструмента к 2030 году будут отреставрированы не менее 1 тысячи исторических зданий и еще не менее 800 - к 2045 году", - пояснили в правительстве РФ.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В ГД предложили проверять инвестирующих в объекты культурного наследия
12 декабря, 05:52
 
Заголовок открываемого материала