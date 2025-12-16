Правительство утвердило программу сохранения объектов культурного наследия

Как отметили в Кабмине, главной целью новой программы является сохранение культурного и исторического наследия РФ для нынешнего и будущего поколений. Ее реализация позволит увеличить количество отреставрированных памятников истории и культуры, вовлечь их в хозяйственный оборот.

"Для достижения поставленной цели в программе предусмотрены конкретные механизмы. В их числе - предоставление субсидий... Ожидается, что с помощью такого льготного инструмента к 2030 году будут отреставрированы не менее 1 тысячи исторических зданий и еще не менее 800 - к 2045 году", - пояснили в правительстве РФ.