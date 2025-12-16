Рейтинг@Mail.ru
14:37 16.12.2025
Россия отстаивает право на историческую справедливость, заявил Мишустин
Россия отстаивает право на историческую справедливость, заявил Мишустин

Мишустин: РФ отстаивает право на историческую справедливость и духовное наследие

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий Правительства РФ 2025 года в области культуры. 16 декабря 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий Правительства РФ 2025 года в области культуры. 16 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий Правительства РФ 2025 года в области культуры. 16 декабря 2025
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия сейчас отстаивает право на историческую справедливость и духовное наследие, культура становится силой, укрепляющей общество, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Президент подчеркивал, что культура напрямую влияет на решение многих вопросов социального и экономического характера… Этих приоритетов придерживаются, конечно, и наши награжденные, что особенно важно сейчас, когда Россия защищает своих граждан и независимость, когда мы отстаиваем право на историческую справедливость и духовное наследие", - сказал Мишустин на вручении премий правительства РФ в области культуры за 2025 год.
Он отметил, что еще одним приоритетом является воспитание подрастающего поколения граждан, которым предстоит "определять будущее России", при этом культура становится самой надежной силой, укрепляющей общество.
