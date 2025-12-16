Россия отстаивает право на историческую справедливость, заявил Мишустин

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия сейчас отстаивает право на историческую справедливость и духовное наследие, культура становится силой, укрепляющей общество, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что еще одним приоритетом является воспитание подрастающего поколения граждан, которым предстоит "определять будущее России", при этом культура становится самой надежной силой, укрепляющей общество.