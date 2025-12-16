https://ria.ru/20251216/mir-2062479883.html
Оператор "Мира" ежедневно находит 77 тысяч подозрительных операций
Оператор "Мира" ежедневно находит 77 тысяч подозрительных операций - РИА Новости, 16.12.2025
Оператор "Мира" ежедневно находит 77 тысяч подозрительных операций
Антифрод-система Национальной системы платежных карт (НСПК) - оператора платежной системы "Мир" - ежедневно маркирует порядка 77 тысяч подозрительных операций,... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T19:49:00+03:00
2025-12-16T19:49:00+03:00
2025-12-16T19:49:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155247/98/1552479800_0:178:3071:1905_1920x0_80_0_0_ac0f96d55cac0495ee414420ad5ac710.jpg
https://ria.ru/20251213/moshenniki-2061799189.html
https://ria.ru/20251216/mir-2062478788.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155247/98/1552479800_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_7f43f4dc65ae867e676f52c3f11ae9eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
Оператор "Мира" ежедневно находит 77 тысяч подозрительных операций
Антифрод-система НСПК ежедневно маркирует 77 тысяч подозрительных операций
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Антифрод-система Национальной системы платежных карт (НСПК) - оператора платежной системы "Мир" - ежедневно маркирует порядка 77 тысяч подозрительных операций, заявил заместитель директора операционно-технологического департамента НСПК Георгий Дорофеев.
"Наша система фрод-мониторинга проверяет все авторизационные запросы в рамках ПС "Мир" и в случае выявления различного рада аномалий или подозрений на мошенническую активность, маркирует или подсвечивает рисковый индикатор... и делает это прямо в режиме реального времени. Всего ежедневно система маркирует порядка 77 тысяч операций", - сказал он, выступая на Технологической конференции НСПК.
Также он отметил, что за первые 11 месяцев 2025 года банки и участники благодаря успешной работе системы отклонили операций более чем на 16,5 миллиарда рублей. "Если сравнивать с показателями прошлого года, то сумма таких операций увеличилась более чем в 2,5 раза", - добавил он.
Дорофеев подчеркнул, что помимо совместной работы НСПК и банков, этому в том числе способствовали законодательные инициативы, которых было немало.