Рейтинг@Mail.ru
19:49 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/mir-2062479883.html
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155247/98/1552479800_0:178:3071:1905_1920x0_80_0_0_ac0f96d55cac0495ee414420ad5ac710.jpg
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155247/98/1552479800_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_7f43f4dc65ae867e676f52c3f11ae9eb.jpg
экономика
Экономика
Оператор "Мира" ежедневно находит 77 тысяч подозрительных операций

Антифрод-система НСПК ежедневно маркирует 77 тысяч подозрительных операций

© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковМобильное приложение
Мобильное приложение - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Мобильное приложение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Антифрод-система Национальной системы платежных карт (НСПК) - оператора платежной системы "Мир" - ежедневно маркирует порядка 77 тысяч подозрительных операций, заявил заместитель директора операционно-технологического департамента НСПК Георгий Дорофеев.
"Наша система фрод-мониторинга проверяет все авторизационные запросы в рамках ПС "Мир" и в случае выявления различного рада аномалий или подозрений на мошенническую активность, маркирует или подсвечивает рисковый индикатор... и делает это прямо в режиме реального времени. Всего ежедневно система маркирует порядка 77 тысяч операций", - сказал он, выступая на Технологической конференции НСПК.
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Банки предупредили о мошенниках, которые блокируют карты россиян
13 декабря, 07:38
Также он отметил, что за первые 11 месяцев 2025 года банки и участники благодаря успешной работе системы отклонили операций более чем на 16,5 миллиарда рублей. "Если сравнивать с показателями прошлого года, то сумма таких операций увеличилась более чем в 2,5 раза", - добавил он.
Дорофеев подчеркнул, что помимо совместной работы НСПК и банков, этому в том числе способствовали законодательные инициативы, которых было немало.
Девушка у банкомата Сбера - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
НСПК рассматривает отказ от контактного интерфейса в новых картах "Мир"
Вчера, 19:44
 
