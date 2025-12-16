Оператор "Мира" ежедневно находит 77 тысяч подозрительных операций

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Антифрод-система Национальной системы платежных карт (НСПК) - оператора платежной системы "Мир" - ежедневно маркирует порядка 77 тысяч подозрительных операций, заявил заместитель директора операционно-технологического департамента НСПК Георгий Дорофеев.

"Наша система фрод-мониторинга проверяет все авторизационные запросы в рамках ПС "Мир" и в случае выявления различного рада аномалий или подозрений на мошенническую активность, маркирует или подсвечивает рисковый индикатор... и делает это прямо в режиме реального времени. Всего ежедневно система маркирует порядка 77 тысяч операций", - сказал он, выступая на Технологической конференции НСПК.

Также он отметил, что за первые 11 месяцев 2025 года банки и участники благодаря успешной работе системы отклонили операций более чем на 16,5 миллиарда рублей. "Если сравнивать с показателями прошлого года, то сумма таких операций увеличилась более чем в 2,5 раза", - добавил он.