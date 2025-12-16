https://ria.ru/20251216/mir-2062478788.html
НСПК рассматривает отказ от контактного интерфейса в новых картах "Мир"
2025-12-16T19:44:00+03:00
2025-12-16T19:44:00+03:00
2025-12-16T20:26:00+03:00
россия
НСПК рассматривает отказ от контактного интерфейса в новых картах "Мир"
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. НСПК готова в будущем отказаться от контактного интерфейса для чтения карт "Мир", заявил руководитель операционно-технологической поддержки проектов компании Сергей Бобров.
"К 2031 году ожидается, что количество таких платежей станет совсем небольшим", — сказал он на Технологической конференции НСПК.
Число контактных платежей в системе "Мир" неуклонно падает: сейчас оно составляет менее 1,5 процента.
НСПК основана в 2014 году. Сто процентов ее акций принадлежит Банку России.