НСПК рассматривает отказ от контактного интерфейса в новых картах "Мир"

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. НСПК готова в будущем отказаться от контактного интерфейса для чтения карт "Мир", заявил руководитель операционно-технологической поддержки проектов компании Сергей Бобров.

"К 2031 году ожидается, что количество таких платежей станет совсем небольшим", — сказал он на Технологической конференции НСПК.

Число контактных платежей в системе "Мир" неуклонно падает: сейчас оно составляет менее 1,5 процента.