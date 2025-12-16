Рейтинг@Mail.ru
НСПК рассматривает отказ от контактного интерфейса в новых картах "Мир"
19:44 16.12.2025 (обновлено: 20:26 16.12.2025)
НСПК рассматривает отказ от контактного интерфейса в новых картах "Мир"
экономика, россия, общество, технологии, карта "мир", национальная система платежных карт (нспк)
Экономика, Россия, Общество, Технологии, Карта "Мир", Национальная система платежных карт (НСПК)
НСПК может отказаться от контактной оплаты картой "Мир" из-за невостребованности

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. НСПК готова в будущем отказаться от контактного интерфейса для чтения карт "Мир", заявил руководитель операционно-технологической поддержки проектов компании Сергей Бобров.
"К 2031 году ожидается, что количество таких платежей станет совсем небольшим", — сказал он на Технологической конференции НСПК.
Число контактных платежей в системе "Мир" неуклонно падает: сейчас оно составляет менее 1,5 процента.
НСПК основана в 2014 году. Сто процентов ее акций принадлежит Банку России.
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Карты "Мир" с истекшим сроком действия продолжат работать
10 декабря, 12:52
 
Экономика Россия Общество Технологии Карта "Мир" Национальная система платежных карт (НСПК)
 
 
