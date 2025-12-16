По привязанным к "Госуслугам" картам "Мир" можно будет получать льготы

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россияне в рамках проекта "Моя карта "Мир" смогут получать льготные выплаты, привязав карту к своим социальным статусам через "Госуслуги", при этом все льготы будут зафиксированы, заявил заместитель генерального директора НСПК Павел Потанин.

« "Предполагается, что в рамках проекта "Моя карта "Мир" будет реализована возможность, когда гражданин может через портал Госуслуг, в отдельном разделе "Мои льготы", привязать карту "Мир" к своим социальным статусам", - сказал он, выступая на Технологической конференции НСПК.

По его словам, при привязке карт "Мир" все социальные статусы, которые есть у гражданина, и все льготы, которые ему полагаются, будут зафиксированы.

"В дальнейшем, используя карту, фактически для гражданина будет происходить магия - он не будет видеть, как происходит взаимодействие между информационными системами государства и инфраструктурой НСПК, но при этом в моменте ему будет предоставлена льгота в виде обнуления стоимости товара или услуги, либо зачислен кешбэк, в зависимости от того, как функционирует программа конкретного ТСП", - пояснил он.