Минск открыт для консультаций с Литвой по границе, заявил МИД Белоруссии
Минск открыт для консультаций с Литвой по границе, заявил МИД Белоруссии
Минск открыт для консультаций с Литвой для обсуждения всего комплекса двусторонних проблем, включая пограничные, сообщила пресс-служба МИД Белоруссии. РИА Новости, 16.12.2025
МИД Белоруссии: Минск открыт для консультаций с Литвой по двусторонним проблемам