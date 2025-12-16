Рейтинг@Mail.ru
В Минпромторге сообщили об уравнивании условий для офлайн и онлайн-площадок - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/minpromtorg-2062452974.html
В Минпромторге сообщили об уравнивании условий для офлайн и онлайн-площадок
В Минпромторге сообщили об уравнивании условий для офлайн и онлайн-площадок - РИА Новости, 16.12.2025
В Минпромторге сообщили об уравнивании условий для офлайн и онлайн-площадок
Подходы, которые формируются в изменениях торгового законодательства по поручению президента РФ Владимира Путина, нацелены на выравнивание условий для офлайн и... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T17:51:00+03:00
2025-12-16T17:51:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925507334_0:31:3096:1773_1920x0_80_0_0_b3b7365959a6b93056468b0a0531dbb1.jpg
https://ria.ru/20251216/fas-2062339353.html
https://ria.ru/20251124/mer-2057079848.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925507334_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_0199fd3c02568aef3e79a4d1b122a9d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В Минпромторге сообщили об уравнивании условий для офлайн и онлайн-площадок

Минпромторг: новые правила торговли уравняют офлайн и онлайн-площадки

© РИА Новости / Максим БогодвидСотрудница в отделе сбора заказов на складе логистического центр
Сотрудница в отделе сбора заказов на складе логистического центр - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Сотрудница в отделе сбора заказов на складе логистического центр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Подходы, которые формируются в изменениях торгового законодательства по поручению президента РФ Владимира Путина, нацелены на выравнивание условий для офлайн и онлайн торговли, сообщили журналистам в пресс-службе Минпромторга РФ.
В понедельник газета "Известия" со ссылкой на отзыв Федеральной антимонопольной службы, направленный в Минпромторг, сообщила, что ФАС раскритиковала большую часть ключевых изменений правил торговли и их обоснования, увидев в них риски роста цен на продукты. В Минпромторге РФ отметили, что получили данное письмо ФАС и рассмотрят его в установленном порядке.
Покупатели в супермаркете - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
ФАС проанализирует наценки на отдельные продукты
Вчера, 12:10
"Подходы, формируемые во исполнение поручения Президента Российской Федерации, нацелены на выравнивание условий между офлайн- и онлайн-торговлей за счет устранения регуляторных перекосов", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что предложения об изменениях торгового законодательства в настоящее время находятся в стадии межведомственного обсуждения и будут проанализированы совместно с заинтересованными федеральными органами и участниками рынка. Все решения будут приняты по результатам предусмотренных процедур обсуждения в рамках правового поля.
Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что ведомство работает с Минэкономразвития и Минфином над новой национальной моделью торговли, представить предложения по данному направлению планируется до конца текущего года.
Президент России Владимир Путин по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума поручил правительству РФ до 1 октября проработать идеи создания новой национальной модели торговли, учитывая развитие платформенной экономики.
Логистический центр - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
МЭР прорабатывает идеи ЦБ по ограничениям для маркетплейсов
24 ноября, 11:05
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала