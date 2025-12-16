В Минпромторге сообщили об уравнивании условий для офлайн и онлайн-площадок

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Подходы, которые формируются в изменениях торгового законодательства по поручению президента РФ Владимира Путина, нацелены на выравнивание условий для офлайн и онлайн торговли, сообщили журналистам в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Подходы, формируемые во исполнение поручения Президента Российской Федерации, нацелены на выравнивание условий между офлайн- и онлайн-торговлей за счет устранения регуляторных перекосов", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что предложения об изменениях торгового законодательства в настоящее время находятся в стадии межведомственного обсуждения и будут проанализированы совместно с заинтересованными федеральными органами и участниками рынка. Все решения будут приняты по результатам предусмотренных процедур обсуждения в рамках правового поля.