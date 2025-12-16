Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало подлодку, о якобы уничтожении которой заявляла Украина - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:22 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/minoborony-2062461896.html
Минобороны показало подлодку, о якобы уничтожении которой заявляла Украина
Минобороны показало подлодку, о якобы уничтожении которой заявляла Украина - РИА Новости, 16.12.2025
Минобороны показало подлодку, о якобы уничтожении которой заявляла Украина
Министерство обороны РФ показало на видео подводную лодку, о якобы уничтожении которой ранее заявил Киев. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T18:22:00+03:00
2025-12-16T18:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062405883_9:0:2000:1120_1920x0_80_0_0_a90e76e964e79f8fd7fda5f90e787e09.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062405883_507:0:2000:1120_1920x0_80_0_0_6641cac77c440193e8fd4adb701f499a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Безопасность
Минобороны показало подлодку, о якобы уничтожении которой заявляла Украина

МО РФ показало видео с подлодкой, о якобы уничтожении которой заявляла Украина

© Минобороны России/RTМинобороны РФ показало кадры с одной из российских подлодок, о якобы уничтожении которой заявляла Украина
Минобороны РФ показало кадры с одной из российских подлодок, о якобы уничтожении которой заявляла Украина - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Минобороны России/RT
Минобороны РФ показало кадры с одной из российских подлодок, о якобы уничтожении которой заявляла Украина
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало на видео подводную лодку, о якобы уничтожении которой ранее заявил Киев.
Информация украинских спецслужб об уничтожении на Новороссийской военно-морской базе российской подлодки не соответствует действительности, сообщил накануне начальник пресс-службы Черноморского флота Алексей Рулев.
На видео, обнародованном российским военным ведомством, показана подводная лодка, стоящая у причала.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала