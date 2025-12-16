https://ria.ru/20251216/minoborony-2062461896.html
Минобороны показало подлодку, о якобы уничтожении которой заявляла Украина
Минобороны показало подлодку, о якобы уничтожении которой заявляла Украина - РИА Новости, 16.12.2025
Минобороны показало подлодку, о якобы уничтожении которой заявляла Украина
Министерство обороны РФ показало на видео подводную лодку, о якобы уничтожении которой ранее заявил Киев. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T18:22:00+03:00
2025-12-16T18:22:00+03:00
2025-12-16T18:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062405883_9:0:2000:1120_1920x0_80_0_0_a90e76e964e79f8fd7fda5f90e787e09.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062405883_507:0:2000:1120_1920x0_80_0_0_6641cac77c440193e8fd4adb701f499a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Безопасность
Минобороны показало подлодку, о якобы уничтожении которой заявляла Украина
МО РФ показало видео с подлодкой, о якобы уничтожении которой заявляла Украина