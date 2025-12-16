Рейтинг@Mail.ru
16.12.2025

В Москве с 1 сентября сняли с учета более 139 тысяч иностранцев
20:23 16.12.2025
В Москве с 1 сентября сняли с учета более 139 тысяч иностранцев
Более 139 тысяч иностранцев в Москве сняли с миграционного учета из-за отсутствия геоданных в экспериментальном приложении "Амина" с 1 сентября, сообщается в... РИА Новости, 16.12.2025
общество, москва, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве с 1 сентября сняли с учета более 139 тысяч иностранцев

В Москве сняли с учета 139 тысяч мигрантов из-за отсутствия геоданных в "Амине"

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПаспорт иностранного гражданина
Паспорт иностранного гражданина - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Паспорт иностранного гражданина. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более 139 тысяч иностранцев в Москве сняли с миграционного учета из-за отсутствия геоданных в экспериментальном приложении "Амина" с 1 сентября, сообщается в материалах пресс-службы ГУ МВД по Москве.
Во вторник в московском главке МВД РФ состоялся брифинг "Специальное мобильное приложение "Амина" - элемент цифровой реформы миграционного контроля".
В ведомстве напомнили, что с 1 сентября в столичном регионе стартовал пилотный проект по учету иностранцев. Теперь граждане ряда стран, работающие в Москве и Подмосковье, должны установить специальное мобильное приложение "Амина" - оно позволяет МВД получать оперативную информацию о местонахождении трудовых мигрантов. Передача данных о геолокации способствует усилению контроля за безопасностью и профилактике правонарушений со стороны недобросовестных иностранных граждан.
При отсутствии данных о геолокации в течение более трех рабочих дней с момента последнего мониторинга иностранный гражданин будет снят с учета, а в дальнейшем - внесен в реестр контролируемых лиц.
«
"Так, с момента начала эксперимента снято с миграционного учета за отсутствием геоданных 139 236 человек", - говорится в материалах столичного ведомства.
Мэр Москвы Сергей Собянин дает интервью гендиректору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Собянин: мигрантов в Москве будут контролировать с помощью ИТ-комплекса
11 июля, 15:32
 
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
