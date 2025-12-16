В Москве с 1 сентября сняли с учета более 139 тысяч иностранцев

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более 139 тысяч иностранцев в Москве сняли с миграционного учета из-за отсутствия геоданных в экспериментальном приложении "Амина" с 1 сентября, сообщается в материалах пресс-службы ГУ МВД по Москве.

При отсутствии данных о геолокации в течение более трех рабочих дней с момента последнего мониторинга иностранный гражданин будет снят с учета, а в дальнейшем - внесен в реестр контролируемых лиц.