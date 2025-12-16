Рейтинг@Mail.ru
16:07 16.12.2025
Глава МИД Ирана рассказал о научно-техническом сотрудничестве с Россией
Глава МИД Ирана рассказал о научно-техническом сотрудничестве с Россией
2025-12-16T16:07:00+03:00
2025-12-16T16:07:00+03:00
в мире, иран, россия, москва, аббас аракчи, сергей лавров, госдума рф
В мире, Иран, Россия, Москва, Аббас Аракчи, Сергей Лавров, Госдума РФ
CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (cropped) / Флаги России и Ирана
Флаги России и Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Научно-техническое сотрудничество является одним из столпов стратегического партнерства между Россией и Ираном, которые обладают значительным потенциалом в энергетике, медицине, развитии искусственного интеллекта и мирных ядерных технологий, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Между тем научно-техническое сотрудничество является одним из главных столпов стратегического партнерства между Ираном и Россией. Обе страны обладают значительным потенциалом в областях наукоемких новых технологий, передовой энергетики, аэрокосмической отрасли, мирных ядерных технологий, искусственного интеллекта, нанотехнологий и медицинских наук", - написал Аракчи в своей статье для газеты "Коммерсант" в преддверии переговоров в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Россия придает особое значение укреплению связей с Ираном, заявил МИД
12:12
Глава иранского дипведомства добавил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном предоставил подходящую платформу для расширения сотрудничества между университетами, исследовательскими центрами, наукоемкими компаниями и технологическими институтами двух стран. Такое сотрудничество может привести к научно-технической независимости и снизить уязвимость перед внешним давлением, заключил Аракчи.
Как сообщил РИА Новости официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, в Москве у Аракчи во вторник запланирована встреча с депутатами Госдумы, а в среду он встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым. В числе тем переговоров - вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг ядерной программы Ирана. Как сообщило иранское диппредставительство, иранский министр уже прибыл в российскую столицу.
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Гросси оценил роль России в урегулировании иранской ядерной программы
Вчера, 16:18
 
