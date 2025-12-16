Глава МИД Ирана рассказал о научно-техническом сотрудничестве с Россией

Глава иранского дипведомства добавил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном предоставил подходящую платформу для расширения сотрудничества между университетами, исследовательскими центрами, наукоемкими компаниями и технологическими институтами двух стран. Такое сотрудничество может привести к научно-технической независимости и снизить уязвимость перед внешним давлением, заключил Аракчи.