https://ria.ru/20251216/mid-2062340516.html
Россия придает особое значение укреплению связей с Ираном, заявил МИД
Россия придает особое значение укреплению связей с Ираном, заявил МИД - РИА Новости, 16.12.2025
Россия придает особое значение укреплению связей с Ираном, заявил МИД
Россия придает особое значение дальнейшему укреплению дружественных и добрососедских связей с Ираном в духе всеобъемлющего стратегического партнерства, сообщили РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T12:12:00+03:00
2025-12-16T12:12:00+03:00
2025-12-16T12:22:00+03:00
в мире
россия
иран
сергей лавров
госдума рф
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20251215/grossi-2062170900.html
россия
иран
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, иран, сергей лавров, госдума рф, москва
В мире, Россия, Иран, Сергей Лавров, Госдума РФ, Москва
Россия придает особое значение укреплению связей с Ираном, заявил МИД
МИД РФ: Россия придает особое значение будущему укреплению связей с Ираном