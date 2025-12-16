Рейтинг@Mail.ru
Посольство России получило доступ к Карапетяну, сообщил МИД - РИА Новости, 16.12.2025
10:35 16.12.2025
Посольство России получило доступ к Карапетяну, сообщил МИД
Посольство России получило доступ к Карапетяну, сообщил МИД - РИА Новости, 16.12.2025
Посольство России получило доступ к Карапетяну, сообщил МИД
Посольство России получило доступ к Карапетяну, сообщил МИД

Российское посольство в Ереване добилось консульского доступа к Карапетяну

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПлакат с надписью "Свободу Самвелу Карапетяну"
Плакат с надписью "Свободу Самвелу Карапетяну". Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российская сторона поднимает вопрос заключения бизнесмена Самвела Карапетяна в официальных контактах с армянской стороной, посольство получило доступ к нему, заявил РИА Новости директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин.
"По линии посольства России в Ереване добились консульского доступа к нему. Последнее посещение нашими дипломатами состоялось в начале декабря", - заявил он.
В МИД рассказали о последствиях ареста Карапетяна в Армении
04:45
"Получаем, в том числе через адвокатов и родственников, всю необходимую информацию о состоянии Карапетяна. Он сообщает об удовлетворительном состоянии здоровья, демонстрирует оптимизм и боевой настрой",- добавил он.
"Поднимаем вопрос в контактах с официальными представителями республики. Подчеркиваем, что Карапетян уже полгода находится в заключении без решения суда",- заключил дипломат.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Власти Армении ничего не добьются репрессиями, заявил Карапетян
19 ноября, 16:59
 
СНГСамвел КарапетянВ миреАрменияРоссияТаширНикол ПашинянЕреван
 
 
