Посольство России получило доступ к Карапетяну, сообщил МИД

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российская сторона поднимает вопрос заключения бизнесмена Самвела Карапетяна в официальных контактах с армянской стороной, посольство получило доступ к нему, заявил РИА Новости директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин.

"По линии посольства России Ереване добились консульского доступа к нему. Последнее посещение нашими дипломатами состоялось в начале декабря", - заявил он.

"Получаем, в том числе через адвокатов и родственников, всю необходимую информацию о состоянии Карапетяна . Он сообщает об удовлетворительном состоянии здоровья, демонстрирует оптимизм и боевой настрой",- добавил он.

"Поднимаем вопрос в контактах с официальными представителями республики. Подчеркиваем, что Карапетян уже полгода находится в заключении без решения суда",- заключил дипломат.

Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна , который разместил в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.

Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда " Ташир " - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.