В МИД прокомментировали армяно-американский проект "маршрута Трампа"

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российская сторона готова консультироваться с Ереваном по параметру инициативы "дорога Трампа" и возможному российскому участию, сообщил РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин.

"Детали армяно-американского проекта еще предстоит изучить. Готовы консультироваться с армянскими партнерами для обсуждения как параметров инициативы, так и возможного российского участия", - сказал он.

Калугин добавил, что "оснований для этого предостаточно". "По сути, перед нами участок согласованного в рамках трехсторонней рабочей группы маршрута", - пояснил он.

"Наша компания "Южно-Кавказская железная дорога" – "дочка" ОАО " РЖД " – обладает концессией на управление железнодорожной сетью Армении . В регионе используется российская железнодорожная колея", - отметил Калугин. Он заметил, что "дорога" пройдет по большей части через зону ответственности наших пограничников".

"Надо учитывать и фактор членства Армении в ЕАЭС . Очевидно, что без России партнерам не обойтись", - заключил он.