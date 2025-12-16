https://ria.ru/20251216/mid-2062284785.html
В МИД прокомментировали армяно-американский проект "маршрута Трампа"
В МИД прокомментировали армяно-американский проект "маршрута Трампа"
В МИД прокомментировали армяно-американский проект "маршрута Трампа"
Российская сторона готова консультироваться с Ереваном по параметру инициативы "дорога Трампа" и возможному российскому участию, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 16.12.2025
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российская сторона готова консультироваться с Ереваном по параметру инициативы "дорога Трампа" и возможному российскому участию, сообщил РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин.
"Детали армяно-американского проекта еще предстоит изучить. Готовы консультироваться с армянскими партнерами для обсуждения как параметров инициативы, так и возможного российского участия", - сказал он.
Калугин добавил, что "оснований для этого предостаточно". "По сути, перед нами участок согласованного в рамках трехсторонней рабочей группы маршрута", - пояснил он.
"Наша компания "Южно-Кавказская железная дорога" – "дочка" ОАО "РЖД
" – обладает концессией на управление железнодорожной сетью Армении
. В регионе используется российская железнодорожная колея", - отметил Калугин. Он заметил, что "дорога" пройдет по большей части через зону ответственности наших пограничников".
"Надо учитывать и фактор членства Армении в ЕАЭС
. Очевидно, что без России
партнерам не обойтись", - заключил он.
Полностью интервью директор четвертого департамента стран СНГ
МИД России Михаила Калугина РИА Новости читайте на сайте ria.ru во вторник в 9.00 мск.